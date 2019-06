GIESSEN-RIJSWIJK • De Samenloop voor Hoop Altena is vrijdagavond van start gegaan. Meer dan vijftig teams uit de gemeente Altena met meer dan 1.000 deelnemers hebben zich aangemeld voor het evenement.

De Samenloop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette. Deelnemers lopen in teams, ze lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Tijdens de editie in Altena gaan ook honderdtwintig toerfietsers gedurende 24 uur vier keer een rondje van ongeveer 100 kilometer door Altena fietsen.

Ondertussen zijn er allerlei ceremonies en activiteiten. Ook is er volop muziek. Zodat er voor zowel bezoekers als deelnemers van alles te beleven is.

Meer informatie is op de website te vinden.