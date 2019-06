WOUDRICHEM • Wethouder Peter van der Ven heeft woensdag samen met Rivka en Silke de nieuwe natuurtuin bij Kinderopvang BuitenGewoon in Woudrichem geopend.

In de tuin achter De Werf kinderen fijn spelen en ontdekken. Buurtbewoners kunnen eveneens van de tuin genieten, ook als Kinderopvang BuitenGewoon dicht is, na 18:30 uur of in het weekend.