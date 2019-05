Wethouder wil praten met Zilvermeeuw Altena

ALMKERK • Wethouder Peter van der Ven gaat contact zoeken met sportvereniging Zilvermeeuw Altena om te praten over het stopzetten van de sportlessen en selectieturnen.

"Als we als gemeente een faciliterende rol kunnen vervullen, zullen we dat zeker doen", zei Van der Ven in antwoord op vragen van CDA'er Arie-Pieter Verdoorn.

Sportvereniging Zilvermeeuw Altena maakte vorige week bekend dat ze stopt met sportlessen in Giessen, Woudrichem, Almkerk en met selectieturnen. Dit besluit is genomen tijdens een bijzondere ledenvergadering in De Bolderik in Sleeuwijk, waar veertien leden, onder wie vier trainers, op af waren gekomen.

De vereniging kampt naar eigen zeggen al langere tijd met een tekort aan gediplomeerde trainers en zoekt een nieuw bestuur dat met 'nieuwe inzet' de problematiek te lijf wil gaan. Tijdens de ledenvergadering meldden zich echter geen nieuwe bestuurskandidaten.

Bestuurskracht

Dat is ook bij wethouder Van der Ven doorgedrongen. "Ik heb begrepen dat de problemen te maken hebben met het gebrek aan gediplomeerde trainers en gebrek aan bestuurskracht", zei hij dinsdagavond in de raadszaal.

Door de lessen te schrappen valt de vereniging van 389 terug naar 140 leden. De komende maanden worden gebruikt om de lessen die volgend seizoen geen deel meer van Zilvermeeuw Altena uitmaken elders onder te brengen.