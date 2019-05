Arnoud Vos: 'Ik hoop dat ze veel plastic meenemen'

VEEN • Er wordt tussen 31 mei en 7 juni, tijdens de 300 kilometer lange roeitocht van Altena naar Altena, niet alleen geroeid. Er wordt ook plastic verzameld.

Arnoud Vos van Vos Kunststoffen in Veen is benieuwd hoeveel plastic de roeiers zullen verzamelen tijdens hun tocht van Duitsland naar Fort Altena. "Ik hoop dat ze heel veel plastic mee terug nemen. Op de rivier zelf is dat natuurlijk lastig, maar tijdens hun stops om te rusten zullen de deelnemers zoveel mogelijk plastic oprapen. En dat komt op een goede plek terecht!" Het is niet voor niets dat Arnoud zo benieuwd is naar de inzameling. In ruil voor het opgeraapte plastic stelt zijn bedrijf namelijk gerecyclede kunststof platen ter beschikking. Daarvan zullen leerlingen van het Willem van Oranje College uiteindelijk weer afvalbakken voor Park Veldzicht in Genderen gaan maken.

Op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg wordt al langere tijd gebouwd aan een Skiff. Elf leerlingen van het Willem van Oranje College en hun begeleiders vertrekken op 30 mei naar Dillenburg in Duitsland om daar, tijdens de slag om Dillenburg, de Skiff te laten dopen. Nog diezelfde dag wordt er doorgereisd naar het Duitse Altena, waar de groep op 31 mei vertrekt om via Lenne, Ruhr, Rijn, en Maas op 7 juni aan te komen op Fort Altena in Werkendam. De Skiff van het Willem van Oranje College wordt tijdens de tocht begeleid door het schip Terra Nova.

"Daar kan worden gegeten en geslapen. Er wordt vanaf 8:00 uur 's morgen tot aan het avondeten in ploegen geroeid. 's Avonds willen we ook nog een bijdrage leveren voor het milieu en rapen we plastic langs de rivier", vertelde docent Henk van Noorloos eerder al. Kortgeleden is het idee ontstaan om het plastic vervolgens om te ruilen voor gerecyclede kunststof platen waar dan weer iets moois van te maken is, in dit geval dus afvalbakken voor Park Veldzicht.

Geweldig idee

Arnoud Vos vindt het een geweldig idee om op deze manier een bijdrage aan de roeitocht te kunnen leveren en meteen het belang van het recyclen van plastic onder de aandacht te brengen. "Het is jammer dat in Nederland niet goed uit de verf komt waarom apart plastic inzamelen belangrijk is. En wat er allemaal mee gedaan kan worden."

Volgens Vos is dat in buurland België beter geregeld. Daar wordt aan het recyclen een eindproduct en marketing gekoppeld. "In Nederland krijgen bedrijven subsidie voor recycling, maar er wordt verder niet zo veel mee gedaan. Het plastic wordt wel apart ingezameld, maar wat er dan gebeurt of wat er mee gedaan wordt, dat weten mensen meestal niet. Bovendien wordt veel van het plastic ook nog gewoon verbrand. Nederland schiet daar tekort: als er een verdienmodel tegenover staat en er een goed verhaal achter zit, is er veel te winnen. Dan wordt er vast nog beter afval gescheiden."

Arnoud verwacht dat het team van het Willem van Oranje College dingen verzameld als frietbakjes, verpakkingsmaterialen, flesjes en dergelijke. "Dat wordt uiteindelijk allemaal verzameld in België. Daar komen onder andere ook de hier ingezamelde zakken plastic terecht. Al dat plastic gaat in een grote shredder waar het wordt vermalen. Het zachte plastic, denk bijvoorbeeld aan cellofaan dat om een koekje zit, wordt er tussenuit gehaald. Dat is te zacht om te verwerken, maar doppen van bijvoorbeeld waterflesjes zijn prima. Als het zachte plastic eruit is, wordt het kunststof gewassen en in korreltjes verwerkt. Die korrels gaan naar een fabriek in Polen waar ze in een soort groot wafelijzer tot plaat worden verwerkt. Dat eindproduct kan dan verwerkt worden, zoals dus straks op het Willem van Oranje College gebeurt."

Arnoud wil ook bij het vervaardigen van de afvalbakken een handje helpen. "Hoewel ik me afvraag of ze dat nodig hebben, als ik de Skiff zie die ze hebben gebouwd. Maar ik wil graag meedenken in het design en eventueel in het vervaardigen van de afvalbakken. Wij hebben de machines er immers voor staan."

Toegevoegde waarde

Wat Arnoud vooral van toegevoegde waarde vindt, is dat met het plaatsen van de afvalbakken op Park Veldzicht ook het belang van recyclen wordt onderstreept. "Mensen worden bewust gemaakt van wat ze weg gooien. En wat er weer van gemaakt kan worden. Het allermooiste is ook nog eens dat als de afvalbakken ooit overbodig zijn geworden, ze opnieuw gerecycled kunnen worden. Dan is de cirkel weer rond."