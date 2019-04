CDA-vragen over opkoop Sleeuwijkse nieuwbouwwoningen

SLEEUWIJK • Het CDA zet vraagtekens bij de opkoop van nieuwbouwwoningen in Sleeuwijk door een particuliere belegger.

In Sleeuwijk worden binnen het nieuwbouwplan Het Nieuwe Fort II 30 koopwoningen, onderverdeeld in achttien rijwoningen en twaalf tweekappers, gebouwd. Ontwikkelaar Reuvers Bouw en Ontwikkeling meldt via Facebook dat meerdere van deze woningen opgekocht zijn door een particuliere belegger, die de woningen wil verhuren.

Starters en senioren

CDA-raadslid Arno Bouman vraagt in het verlengde daarvan bij het college van B&W aandacht voor de situatie van starters en senioren op de woningmarkt in Altena. "Ik wil graag weten of er vooraf afspraken met de projectontwikkelaar zijn gemaakt die voorkomen dat starters op de koopmarkt onvoldoende aan bod komen", zegt Bouman, die wil tegengaan dat beleggers nieuwe huizen opkopen.

"Wij vinden het belangrijk dat starters en senioren een eerlijke en reële kans hebben op een betaalbare koop- of huurwoning. Daarom zijn we benieuwd welke mogelijkheden de gemeente Altena hiervoor heeft om in te sturen en te stimuleren."