Duimstenen van Altena naar Altena

WERKENDAM • Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan Remise-B op Fort Altena in Werkendam, heeft Henk van Noorloos vrijdag duimstenen uitgezocht. De stenen gaan mee naar Altena, Duitsland, en worden vervolgens 'teruggeroeid' naar de gemeente Altena.

Op het Willem van Oranje college in Wijk en Aalburg zijn diverse leerlingen al langere tijd bezig met het bouwen van een Skiff. Als de boot klaar is, staat deze een lange reis te wachten. Docent Henk van Noorloos heeft namelijk het plan opgevat om met met leerlingen een tocht van 300 kilometer af te leggen, van Altena naar Altena. En nu zullen er dus ook duimstenen meegaan op deze reis.

"De tocht staat in het teken van de fusie tot een gemeente Altena. De onderste drie 'deelstenen' staan symbool voor de voormalige gemeenten die samen de sluitsteen vormen in de vorm van de letter A van Altena. Een gelijkzijdige driehoek, in alle richtingen even sterk. Vanuit het midden van die driehoek zal een verticale steel een vierde steen dragen. De steel is gemaakt van hout van de st. Ayles Skiff en vormt de verbinding die tot stand wordt gebracht door de roeitocht van Altena tot Altena. De bovenste steen symboliseert het Duitse Altena met haar staaldraadgeschiedenis."

Samensmelting

Voor Van Noorloos komt door het gebruik van de duimstenen van Fort Altena alles mooi bij elkaar. Helemaal als op 7 juni Remise-B van Fort Altena officieel wordt heropend. De bedoeling is dat de roeiers dan ook aankomen op het fort.

"Ik hoop dat dan ook de drie oud-burgemeesters aanwezig zullen zijn en dat zij de stenen als het ware willen samensmelten."

Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk eerst geroeid worden. De groep van het Willem van Oranjecollege vertrekt op 30 mei naar Dillenburg in Duitsland om daar, tijdens de slag om Dillenburg, de skiff te laten dopen met water uit de Dill. Nog diezelfde dag wordt er doorgereisd naar het Duitse Altena.

"Daar worden we door burgemeester Andreas Hollstein ontvangen. Deze man is erg enthousiast over onze plannen en probeert ook de jongeren van zijn gemeente te betrekken bij onze tocht. De plaats Altena staat middenin in een gebied dat bekend is om hun staaldraad, met diverse fabrieken en een museum. Wat is er nu mooier om het ene Altena aan het andere te verbinden door middel van dit staaldraad?"

De Skiff van het Willem van Oranjecollege wordt tijdens de tocht begeleidt door het schip Terra Nova. "Daar kan worden gegeten en geslapen. Er wordt vanaf 8:00 uur 's morgen tot aan het avondeten in ploegen geroeid. 's Avonds willen we ook nog een bijdrage leveren voor het milieu en rapen we plastic langs de rivier."

Duimstenen

De restauratie van Remise-B ging half november van start en uitvoerder Heijmans hoopt het werk eind april af te hebben.

"Dankzij subsidie van de provincie kan deze restauratie worden uitgevoerd", vertelt Christian Hermus van het Brabants Landschap. "Het belangrijkste is dan gedaan, hoewel we de overige remises ook nog op willen knappen. Het is erg leuk dat de duimstenen, natuurstenen blokken waaraan de scharnieren van luiken bevestigd zijn, van Remise-B nog gebruikt kunnen worden. Door roestvorming waren deze helemaal verrot, maar zo krijgen ze toch nog een tweede leven."