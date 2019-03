Nieuw gebouw Nieuwendijkse school in 2022 klaar

NIEUWENDIJK • Wethouder Peter van der Ven tekent dinsdag de opdracht voor het ontwerp van een nieuw gebouw voor basisschool De Regenboog in Nieuwendijk.

Het ontwerp is na een aanbesteding gegund aan LIAG Architecten en Bouwadviseurs uit Den Haag.

Naast de basisschool komt ook kinderopvang Trema in het gebouw. School en kinderopvang worden verbonden met de reeds bestaande bibliotheek, dorpshuis en sportzaal. De bedoeling is dat het gebouw vanaf het schooljaar 2022 – 2023 in gebruik genomen kan worden.

De nieuwbouw in Nieuwendijk is de eerst opdracht van de gemeente Altena voor de bouw van een brede school. De komende jaren zullen er meer volgen.