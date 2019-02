Renske Quartel genomineerd voor Beste Zelfzorgadviseur 2019

HANK • Renske Quartel van DA Drogisterij & Parfumerie 't Vijzeltje in Hank is in de race voor de titel Beste Zelfzorgadviseur 2019.

Deze verkiezing is in het leven geroepen om de drogist die zijn klanten het beste adviseert over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen in het zonnetje te zetten. Maar ook het belang van de drogisterijbranche in het algemeen wordt met deze verkiezing voor het voetlicht gebracht, laat de organisatie weten.

Onlangs werd Renkse Quartel al gekozen tot Beste DA-zelfzorgadviseur van Nederland. "Wat natuurlijk ook super is, is dat mijn collega Ingrid van Dijk al twee maal de top 5 heeft gehaald van beste DA-zelfzorgadviseur", zegt een trotse Renske. "We ontvangen van onze klanten erg leuke reacties, niet alleen voor ons, maar voor het hele team. En terecht, we hebben een topteam."

Eind februari mogen de vijf finalisten voor de jury verschijnen. De uiteindelijke winnaar van de verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur wordt op 14 maart bekendgemaakt tijdens het feestelijke Care Award Event. De winnaar kan een prachtige prijs tegemoet zien en de branche vertegenwoordigen bij diverse gelegenheden.