De Wilgenhoek zet 'Sneeuwwitje 2.0' op de planken

HANK • De bovenbouw van basisschool De Wilgenhoek uit Hank heeft de toneelvoorstelling 'Sneeuwwitje 2.0' opgevoerd.

Het stuk was gebaseerd op het alom bekende sprookje van Sneeuwwitje, maar dan met een geheel eigen twist.

Zo was Sneeuwwitje geen lief prinsesje in een mooie jurk, maar een stoere meid met een leren jack. En kwam de prins niet op zijn witte paard, maar kwam er een 'coole dude' in een Bentley.

Op deze manier had de bovenbouw zelf het hele Sneeuwwitje-sprookje omgebouwd naar een 2019-versie. De overige leerlingen van de school, de ouders en andere belangstellenden, waren na afloop erg enthousiast.

Het volgende optreden op De Wilgenhoek wordt opgevoerd door de kleuters van het Kleuterplein.