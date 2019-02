Koninklijke onderscheiding voor Jan Schreuders uit Giessen

WOUDRICHEM/VEEN • Jan Schreuders (62) uit Giessen is zaterdagavond tijdens een dankdienst in de Nederlands hervormde kerk in Veen koninklijk onderscheiden.

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en burgemeester Marcel Fränzel spelde Schreuders de versierselen op.

Zijn verdiensten:

• 1979–heden: voorzitter van de christelijke gemengde zangvereniging De Lofstem in Veen. Schreuders is niet alleen voorzitter, hij zorgt er ook voor dat de zangavonden perfect verlopen. Van het klaarzetten van de stoelen tot het openen en sluiten van de avond. Zelfs haalt en brengt hij leden die eventueel geen vervoer hebben:

• 1984–1993: lid van de kerkenraad van de Nederlandse hervormde kerk Giessen:

• 1998–2007: (jeugd-)ouderling en diaken;

• 2017–heden: ouderling, bezoekt zieken en mensen met problemen.

Daarnaast was Jan Schreuders tientallen jaren mantelzorger voor zijn zoon, zijn ouders (inmiddels alleen vader) en schoonouders.