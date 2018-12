Vrijwilligers Klussendienst Altena zien meer dan een klus

ALTENA • Vrijwilligers en mantelzorgers. Onmisbaar. De vuisten die zij op elkaar stapelen, vóór en mèt elkaar, tillen de ander een stapje omhoog.

Cement dat de samenleving bij elkaar houdt. Zo worden vrijwilligers en mantelzorgers met regelmaat genoemd. En terecht: ze verzetten bergen werk en zijn onmisbaar voor de mensen waar zij omheen staan. Vaak wordt dat belangrijke werk in stilte verricht, bijna onzichtbaar. Trema vindt dat het werk dat dagelijks wordt verzet ook een beetje zichtbaar gemaakt mag worden. Om te laten zien wàt er wordt gedaan en hoe leuk dat is. En dat meer 'vuisten' altijd welkom zijn.

Een schilderijtje ophangen, de kraan vervangen, een haperende computer weer aan de praat helpen of een boom in de tuin snoeien. Voor sommige mensen een klusje waar zij hun hand niet voor omdraaien. Voor anderen iets waar ze tegenop zien, of dat ze gewoonweg niet meer kunnen. En dan kan de Klussendienst Altena uitkomst bieden.

De groep vrijwilligers, waaronder Jan de Graaf uit Nieuwendijk, steekt graag een helpende hand toe. "Al vanaf de start in 2006 ben ik actief voor klussendienst De Vijf Kernen. Ik was met de VUT en had zelf al het idee om mensen op vrijwillige basis, tegen vergoeding van materiaalkosten, te helpen. Toen werd de klussendienst opgericht en heb ik me daarbij aangesloten." Zijn eerste klus weet Jan nog goed. "Ik heb een tuin bij gewerkt van een dame die weduwe was geworden."

Kraan vervangen

Vele klussen zijn gevolgd in de afgelopen jaren. "Zo heb ik laatst nog een kraan vervangen in de douche. Nodig omdat de man des huizes Parkinson had gekregen, de kraan niet meer kon bedienen en daardoor eigenlijk niet meer zelf kon douchen. Zijn vrouw zette voor hem de kraan aan, maar werd zelf dan altijd nat. Deze mensen belden me een aantal dagen later op dat ze zo blij waren met de nieuwe kraan. Dat is het leuke aan dit werk: het is heel dankbaar om te doen."

De klussendienst kan niet door zomaar iedereen worden ingeschakeld, maar is bedoeld voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of inwoners die tijdelijk in bijzondere omstandigheden verkeren. Ook wordt altijd eerst gevraagd of er misschien mensen in de omgeving zijn die de klus op kunnen knappen, zoals bijvoorbeeld kinderen. "Het gaat echt om kleine klusjes, die hooguit een uur of twee in beslag nemen, voor mensen met een kleine portemonnee. We willen bedrijven natuurlijk niet voor de voeten lopen, maar vaak gaat het om dingetjes die voor hen toch niet zo aantrekkelijk zijn. Overigens maken we het werk natuurlijk altijd af."

Jan heeft gemerkt dat de laatste jaren de vraag naar de klussendienst weer is toegenomen. "Mensen moeten langer thuis blijven wonen en worden dus afhankelijker. Bovendien is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen in de buurt wonen, dus die kunnen vaak niet zo snel bijspringen. Mensen weten ons inmiddels te vinden. Een paar jaar geleden viel, door bezuinigingen, de subsidie weg. Wij, de vrijwilligers, vonden het sneu voor de mensen dat de klussendienst dan misschien zou stoppen en in overleg met de wethouder zijn we zelfstandig verder gegaan. Inmiddels hebben we een klussenbus en een klussenkast bij Kringloopcentrum Altena in Almkerk. "

Sociale element

Natuurlijk is het belangrijk voor de vrager dat de klus geklaard wordt, maar Jan merkt dat zijn vrijwilligerswerk verder gaat dan dat. "Ik neem er de tijd voor, want het sociale element is net zo belangrijk. Een kopje koffie drinken, een praatje maken. Er worden me soms hele bijzondere dingen toevertrouwd."

Voorheen hadden de gemeente Werkendam en Woudrichem ieder hun eigen klussendienst: 'De Vijf Kernen en 'De Helpende Hand'. In november zijn zij samen gegaan als Klussendienst Altena. Voor het aanmelden van een klusje kan op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur gebeld worden naar 06-39585170. Coördinator Kees Rozendaal kijkt vervolgens of de aanvraag past binnen de dienstverlening. De kosten bedragen 5 euro voor het eerste uur, gevolgd door 3 euro per half uur. Dit wordt, nadat de klus naar tevredenheid is uitgevoerd, samen met de materiaalkosten contant afgerekend. Overigens zijn handige mannen en vrouwen altijd welkom, ieder talent kan gebruikt worden bij Klussendienst Altena.