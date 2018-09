Danielle uit Veen schrijft boek na ervaringen met GGZ

VEEN • Een diep, donker dal. Danielle van Vugt uit Veen weet wat het is om daarin te verkeren.

Eind vorig jaar had ze de bodem van de put bereikt. "Door diverse ontwikkelingen in mijn jeugd en mijn puberteit was ik steeds negatiever over mezelf gaan denken. Dat is er in geslopen en ik ben daar in gaan geloven. Daarnaast heb ik er nooit met iemand over gesproken, nooit hulp gezocht. Ik merkte wel dat ik hulp nodig had, maar dacht dat ik het allemaal zelf wel kon. Maar ik uitte me niet en uiteindelijk ging ik mezelf steeds verder isoleren, kwam ik niet meer van de bank. Ik had geen plezier in leuke dingen, wilde niet meer bij mijn vrienden zijn. De negatieve gedachtes hadden de overhand."

Toen Danielle vorig jaar lichamelijke klachten kreeg, besefte ze: het kan zo niet langer. Maar een heftig paniekaanval, waarvoor ambulance en politie uitrukken, openen pas echt haar ogen. "Ik had toen meteen iets van: dat wil ik nooit meer mee maken, ik doe alle wat nodig is om dat te voorkomen."

Verwoorden

In therapie bij de GGZ leert de dan 24-jarige Danielle haar emoties te verwoorden en krijgt ze handvatten hoe ze met haar gevoelens om moet gaan. "Ik moest tijdens een groepstraining mijn gedachten 'aanraken' en uitdagen. Ik vond dat wel raar in het begin, maar het bleek dat ik in de loop van de jaren dingen was gaan denken die helemaal niet klopten. Ik begon de therapie steeds leuker te vinden, maar vooral dat ik er nu mee aan de slag ging, Ik was er op den duur van overtuigd dat het leven waarschijnlijk nooit beter zou worden, maar het werd niet beter, omdat ik vasthield aan de dingen die zeer hadden gedaan. Toen ik erachter kwam dat als ik dat losliet en mezelf open ging stellen voor nieuwe positieve gedachtes, er een wereld voor me open ging waarvan ik nooit had durven dromen dat ik daarin mocht leven. Er is heel veel veranderd, ik heb heel veel los kunnen laten. Het ging na dat enorme dieptepunt al snel een stuk beter met me. En nu kan ik zeggen: het was het heftigste dat ik ooit heb meegemaakt, maar uiteindelijk ook het beste."

Danielle vindt al gauw de weg omhoog en is een inspiratiebron voor anderen. "Ik kreeg tijdens de training regelmatig te horen: wat kun jij je gevoelens mooi onder woorden brengen, hoe doe jij dat?" Die lieve reacties zetten Danielle aan het denken. "Ik bedacht me dat ik misschien andere mensen kon helpen. In principe heb ik gedachten uit de training gebruikt en ben die uit gaan dagen. Ik wilde een positief boekje maken en het moest vooral niet dik worden. Als je hoofd overloopt van negatieve gedachtes, dan heb je geen zin om een dikke pil te lezen over een best wel zwaar onderwerp. Na ieder hoofdstuk heb ik ook een positieve quote toegevoegd, passend bij de tekst."

Met 'Van gedachten veranderd' wil Danielle mensen bereiken, maar het heeft haar zelf ook veel gebracht. "Een kennis sprak me aan en zei 'bizar dat jij, iemand die nooit iets zei, een boek schrijft'. In het verleden zou ik dat inderdaad ook nooit gedaan hebben omdat ik bang was voor de reacties die ik zou krijgen. Maar nu wil ik het juist doen om anderen te helpen."

Zware weg

Danielle heeft een zware weg afgelegd. "Ik heb diep gezeten, maar het kan dus anders, ik ben daar het levende bewijs van. Het vertrouwen begint steeds meer te komen, ik heb mezelf geaccepteerd. En ik moet niet meer zoveel van mezelf. Dat neemt niet weg dat negatieve gedachtes heus nog wel eens de kop op steken. Ik vind het bijvoorbeeld best lastig om de lieve reacties op mijn boekje te omarmen. Alleen ik kan dat nu onder woorden brengen, accepteer ook dat er wel eens mindere dagen zijn en ik weet dat ik altijd om hulp kan vragen. Dat wil ik mensen ook echt meegeven: zoek hulp! Er zijn meer mensen die zijn zoals jij, of die je begrijpen. Ik dacht altijd dat ik geen hulp nodig had, omdat dat niets zou veranderen. Maar er veranderde niets omdat ik niet open stond voor hulp. Iedereen heeft wel eens ergens hulp bij nodig. Durf hulp te vragen èn te ontvangen."

'Van gedachten veranderd' door Danielle van Vugt kost 19,95 euro en is te koop via boekenbestellen.nl.