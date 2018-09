Nieuw locatie SOVAK aan Markt Wijk en Aalburg geopend

WIJK EN AALBURG • De nieuwe locatie van SOVAK aan de Markt in Wijk en Aalburg is zaterdag feestelijk geopend.

Eindelijk is het dan zover en zijn de SOVAK-cliënten met een verstandelijk beperking verhuisd van het oude Wilgenveld aan de Spieringen naar de Markt 60. "Gezellig midden in het centrum", zo laat SOVAK in een persbericht weten. "De cliënten hebben er jaren naar uitgekeken dat ze hier hun intrek mochten gaan nemen."

Groot succes

De opening was een groot succes, vervolgt de zorgorganisatie. "In het bijzijn van veel familie, vrienden en bekenden hebben alle cliënten samen met burgemeester Fons Naterop een lintje door mogen knippen."

Alle bewoners zijn erg blij en trots op hun nieuwe appartement en ze konden dit zaterdag aan iedereen laten zien. "Het was een gezellig feestje voor alle cliënten en alle belangstellenden. We hopen dat we hier met zijn allen nog heel veel jaren met veel plezier te mogen wonen", aldus SOVAK.