Wethouder onderzoekt aanpassing Rijswijks pand met arbeidsmigranten

RIJSWIJK • De Woudrichemse wethouder Izak Koedoot onderzoekt of en hoe het pand aan de Nieuwstraat 23 in Rijswijk kan worden aangepast om de overlast die de bewoners veroorzaken in te dammen.

Directe aanleiding is een emotioneel debat dinsdagavond in de Woudrichemse raadszaal, waarbij omwonenden van het voormalige pand van Van Helden Tweewielers lieten weten dat zij grote overlast ervaren van de arbeidsmigranten die daar door uitzendorganisatie Covebo gehuisvest zijn. De bewoners zouden zorgen voor geluidsoverlast en overlast op straat en kijken vanaf een zelfgemaakt dakterras uit over de tuinen van buurtbewoners.

Volgens wethouder Koedoot gaat het om zo'n 35 personen, die hun intrek hebben genomen in de zeven appartementen en zes 'onbenoemde ruimtes', delen van het pand die in principe niet bedoeld zijn als slaapvertrek.

"Gemiddeld zo'n drie personen per appartement en zo'n drie personen per onbestemde ruimte", rekent Koedoot voor. De gemeente zoekt uit of in ieder geval actie ondernomen kan worden richting die laatste groep, maar ze heeft zich hierbij wel te houden aan de vastgestelde juridische termijnen die hiervoor staan.

Tandje minder

Zolang er wordt voldaan aan een minimaal aantal vierkante meters per persoon, mag de huidige bewoning van de appartementen volgens het Bouwbesluit gewoon, legt de wethouder uit. "Als je het aan mij vraagt mag het ook wel een tandje minder, maar een juridisch kader om het aantal bewoners naar beneden te brengen is er momenteel niet." In nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente Woudrichem wordt overigens wel rekening gehouden met een maximaal aantal bewoners van een gebouw.

Dat betekent niet dat wethouder niets kan doen. Het pand aan de Nieuwstraat moet worden aangepast naar wat er eerder vergund is, want de verbouwing is niet geheel in lijn met de bouwtekening. Ondertussen wordt er gekeken naar aanvullende regelgeving om de bewonersaantallen te begrenzen. "Daarin heeft de raad het laatste woord", aldus Koedoot.

Meerdere raadsleden eisen in ieder geval snelle handhaving door het college. "Concreet willen wij een chronologisch overzicht van wat er precies gebeurd is en op basis daarvan willen we kijken wat we kunnen doen", zegt Rene Hoegee van AltenaLokaal.

Overvallen

Volgens hem voelt de buurt zich overvallen door de komst van de arbeidsmigranten en heeft de gemeente geen grip op de situatie, omdat de bewoners van de Nieuwstraat 23 regelmatig rouleren. "Dit is zonder enig overleg en enige motivatie toegestaan", zegt Hoegee.

De verontruste omwonenden hebben donderdag een bewonersavond gepland en willen mogelijk daarna reageren.

Koedoot roept iedereen op om het hoofd koel te houden. "Want het roept veel emotie op. Dat bleek ook dinsdagavond."

Tom Oostra