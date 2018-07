Maaltijdvrijwilligers gezocht in Woudrichem

WOUDRICHEM • Trema Welzijn is op zoek naar maaltijdvrijwilligers in de kern Woudrichem.

Vrijwilligers dienen één keer per week rond de middag beschikbaar te zijn en in het bezit van een rijbewijs. De maaltijdservice is er op gericht om tussen de middag een warme maaltijd bij de klant te bezorgen. Vooral het contact met de klant is belangrijk. De klanten zijn mensen die niet meer zelfstandig kunnen koken of het eten niet kunnen opwarmen. Zij wonen nog wel zelfstandig, al dan niet met wat hulp. De vrijwillige maaltijdchauffeurs hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

De vrijwilliger zal de coördinator van de maaltijdservice op de hoogte brengen wanneer hij of zij zich zorgen maakt om een klant. Zo signaleren zij en kunnen ze zo nodig tijdig hulp inschakelen. Vrijwilliger bezorgen de warme maaltijden vanuit de keuken van De Lemmenskamp.

Meer info via Anne-Marie van der Vliet van Trema Welzijn: 0183-408444.