Ds. Jan Noordam 25 jaar predikant

NIEUWENDIJK • Ds. Jan Noordam, emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, herdenkt dat hij 25 jaar geleden bevestigd werd tot predikant in de Nederlandse hervormde kerk.

Na zijn studie Theologie in Utrecht, werd ds. Noordam op 21 maart 1993 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel. Van 1998 tot 2002 was hij ook werkzaam in de hervormde wijkgemeente West in Capelle aan den IJssel.

In januari 2005 verruilde hij Zuid-Holland voor Friesland en werd dominee van de hervormde kapelgemeente, een rechtzinnige wijkgemeente van bijzondere aard binnen de protestantse gemeente Drachten. Hij was vanaf 2008 tevens betrokken bij de hervormd-gereformeerde geloofsgemeenschap De Kandelaar, als onderdeel van de protestantse gemeente Kollum.

Per 1 januari 2017 werd door de Classis Drachten van de protestantse kerk aan ds. Noordam emeritaat verleend. Samen met zijn vrouw woont hij sinds begin vorig jaar in Nieuwendijk.