Catering Lokaal 'verovert' Fort Altena

WERKENDAM • Brian Schoonderbeek en Alex Bontenbal van Catering Lokaal zijn de nieuwe uitbaters van Fort Altena. Donderdag was de overdracht van de Kwartiermeesters Rina Nieuwenhuizen en Yvonne Pit aan de nieuwkomers.

Brian Schoonderbeek en Alex Bontenbal zijn supertrots dat ze op het fort aan de slag kunnen. "Het was liefde op het eerste gezicht, toen we het fort bezochten. We hebben er vooral heel veel zin in. We hebben heel veel waardering voor de Kwartiermeesters en gaan hun werk en alle activiteiten op dezelfde, gastvrije manier voortzetten."

Brian Schoonderbeek werkte voorheen op Fort Voordorp en sindsdien liet de liefde voor de forten en zijn bijzondere historie hem niet meer los. Voor het fort gaan ze vooral op zoek naar lokale leveranciers, speciaal vanwege de overdracht lieten ze de lekkerste worstenbroodjes van Brabant aanrukken. Ze worden gebakken bij de Verba in Sleeuwijk.

Zakelijke markt

Naast voortzetting van de huidige bedrijfsvoering wil Catering Lokaal vooral de zakelijke markt interesseren voor Fort Altena als ideale plek voor congressen, seminars en teambuilding. Het huidige personeel van Fort Altena wordt overgenomen door Catering Lokaal.

In twintig jaar tijd hebben Yvonne Pit en Rina Nieuwenhuizen van het verwaarloosde fort een aantrekkelijke pleisterplaats in de streek gemaakt. Begin 21e eeuw werd het fort, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, door dienst Domeinen verkocht aan Brabants Landschap. Al voor de verkoop hadden Rina Nieuwenhuizen en Yvonne Pit interesse in het fort getoond. Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, sprak over pionieren met de witkwast en was vol lof over het werk van de 'meisjes van Altena'. Het fort was grotendeels vervallen en het gehele terrein was verwilderd.

Net uitgestoken

"Jullie zijn gewoon begonnen in gebouw B en hebben je nek uitgestoken en dit uit het niets opgebouwd. Ook tijdens de restauratie van het fort hielden jullie de winkel open, al was dat niet altijd gemakkelijk." Na de restauratie van gebouw A en C werd de brasserie geopend; na restauratie van loods K konden ook grotere gezelschappen worden ontvangen op het fort.

De Kwartiermeesters, ook wel liefkozend de 'meisjes van Altena' genoemd door Jan Baan hebben alle vertrouwen in de nieuwe uitbaters. "We zijn blij dat zij doorgaan met frisse, nieuwe ideeën, dat is goed voor het fort. Straks begint de restauratie van de B en dat is weer een nieuwe stap in de ontwikkeling van het fort. Dat was voor ons een mooi moment om te stoppen. De particuliere markt werd door ons al goed bediend, maar op de zakelijke markt is echt nog veel meer te halen."

Tot 1 april zijn ze nog standby op het fort.

Hannie Visser-Kieboom