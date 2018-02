Wethouder wil in gesprek met verontruste inwoners Veen

WIJK EN AALBURG/VEEN • Wethouder Wijnand van der Hoeven gaat graag in gesprek met bewoners en omwonenden van de Wielstraat in Veen, die zich zorgen maken over de mogelijke komst van een wooncomplex voor arbeidsmigranten.

Woensdag uitte de groep in een brief haar onvrede over de wens van PT Creations en uitzendorganisatie Van Doorn Flexible Workforce om arbeidsmigranten dichterbij hun werkplek te huisvesten.

Volgens Van der Hoeven wordt de brief dinsdag in de collegevergadering besproken en ook tijdens het eerstvolgende gezamenlijke overleg met zijn collega-bestuurders uit Werkendam en Woudrichem. "En vervolgens een afspraak maken lijkt me geen enkel probleem", aldus de wethouder.

Over de ideeën voor een complex aan de Wielstraat, zegt hij: "Het is een heel mooi plan, maar de plek is heel erg lastig."

Stroomversnelling

Dinsdagavond vergaderde de Aalburgse gemeenteraad over de richtlijnen voor de toekomstige huisvesting van arbeidsmigranten. "Want voor verzoeken voor grote aantallen hebben we nu geen regels", zegt Van der Hoeven. "De urgentie om hier wat aan te doen was er dus al, maar het proces komt met deze aanvraag wel in een stroomversnelling."

Hij noemt de timing 'ongelukkig', want critici zullen beweren dat het nieuwe beleid straks gebaseerd wordt op de plannen die nu bekend zijn. "Vanuit dat oogpunt kun je het nooit goed doen. Maar dit is nu eenmaal wel de werkelijkheid, waarmee we aan het werk moeten gaan."

Van der Hoeven bevestigt dat ook op de huidige locatie van De Schuur in Eethen mogelijk arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. De status van deze plannen is gelijk aan de status van de plannen van PT Creations en Van Doorn Felxible Workforce. "We weten ervan, maar er is nog niets concreets ingediend op het gemeentehuis", laat de wethouder weten.

Tom Oostra