Olcay Gulsen komt naar Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De Nederlandse ontwerpster Olcay Gulsen zal zaterdag 3 maart een bezoek brengen aan Miss & Mrs fashion aan de Nieuwe Es 167 in Sleeuwijk.

Dat Miss & Mrs een van de weinige verkoper is van het merk Supertrash van Olcay Gulsen in regio Altena en omstreken, en ook goede verkoop percentages behaalt, is de ontwerpster zelf ook niet ontgaan. Daarom zijn de handen in elkaar geslagen en wordt er 3 maart tussen 14:00 en 16:00 uur een 'meet and greet evenement' gehouden in de Sleeuwijkse winkel. Voor elke modieuze vrouw, in elke leeftijd is een must om naar toe te gaan.

Bezoeksters kunnen zich laten stylen door stylistes van de topontwerpster zelf en maken kans op een volledige gratis outfit van Supertrash.