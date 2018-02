HANK • In Hank is zaterdagmiddag het carnavalsfeest in alle hevigheid losgebarsten.

Het was niet de koud, het zonnetje liet zich regelmatig zien en dat betekende ideale omstandigheden voor de feestelijke optocht.

Het hele dorp liep uit om de mooie praalwagens en vrolijke loopgroepen te bewonderen.

Fotograaf Jan Noorlandt was er bij en maakte een kleurrijke foto-reportage van de optocht, die als thema had: 'Witte wat ze deeje 44 jaar geleejen?'. Dat thema refereerde natuurlijk aan het 44-jarig jubileum van carnavalsvereniging De Knusterooiers.