Nipte overwinning voor ACKC

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag met minimaal verschil gewonnen van Korbatjo: 11-10.

Na drie verloren wedstrijden waren de Almkerkers gebrand op winst. Deze wedstrijd werd gespeeld op het kunstgras in Almkerk. Er waren veel mooie aanvallen over en weer en het was al snel duidelijk dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren.

De stand loopt in de eerste helft gelijk op tot 4-4, met uiteindelijk een ruststand van 6-5.

Zeer gemotiveerd

Na de rust komen beide ploegen zeer gemotiveerd uit de kleedkamers, maar door een paar tegendoelpunten is de stand opeens in het nadeel van ACKC: 6-7.

Er volgen weer mooie aanvallen, waar alleen niet veel punten gehaald worden.

Met nog een paar minuten op de klok is het 10-10. Het publiek wordt steeds luidruchtiger van de spanning. Dan wordt er nog een keer gescoord door ACKC en vlak daarna wordt het eindsignaal gefloten en heeft ACKC de punten binnen met een eindstand van 11-10.