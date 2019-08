Sleeuwijker Devin van der Wiel onderdeel van Youtube-sensatie Tour de Tietema

SLEEUWIJK • Voor Devin van der Wiel zitten de drie meest intensieve weken van zijn leven erop. De 22-jarige Sleeuwijker volgde de Tour-karavaan met Tour de Tietema.

'Precies wat het wielrennen nodig heeft'. Dat waren de lovende woorden van Volkskrant-columnist Iwan Tol over de dagelijkse Youtube-video's van Tour de Tietema. In deze serie filmpjes dompelden Bas Tietema - ja, zo heet hij echt - , Josse Wester en Sleeuwijker Devin van der Wiel zich volledig onder in het rondreizende Tour de France-circus.

Zonder persaccreditatie, maar met een gezonde dosis enthousiasme en een tikkeltje onbezonnenheid probeerden de drie iedere dag een opdracht te vervullen, die op de één of andere manier betrekking had tot de Tour de France.

Het klinkt misschien simpel, maar Tour de Tietema bleek een gouden greep. Daaraan had ook Van der Wiel een grote bijdrage. Als cameraman en editor zorgde hij ervoor dat de jongensboekachtige avonturen van profwielrenner Tietema flitsend en gelikt in beeld werden gebracht.

Vrienden van het peloton

Dat was een hele klus, vertelt Van der Wiel bij thuiskomst: "We hadden vooraf als doel om vrienden van het peloton te zijn. Kattenkwaad uithalen, maar met respect. Maar eigenlijk was het gewoon drie weken beuken met z'n drieën. We zijn continu bezig geweest met video's maken. Dat maakte het heel intensief, maar de positieve reacties hielpen enorm. Daar haal je steeds weer extra energie uit om door te blijven gaan."

En positieve reacties kwamen er van alle kanten; zowel vanuit de renners en ploegleiders, als in de pers, zoals in de hierboven genoemde Volkskrant-column van Tol.

Daar stond ook Van der Wiel behoorlijk van te kijken: "We werden wakker op de Galibier. Zonder internet, dus Bas ging even naar een plek waar hij wel internet had en ineens kreeg hij een hele lading appjes over die column. Toen hij het ons voor het eerst vertelde dacht ik dat 'ie een grapje maakte, maar nee, niet dus. Het is bijzonder om zoiets te lezen. Ik denk dat Tol ook wel een punt heeft. De sportwereld in het algemeen is behoorlijk conservatief en omdat dit zo nieuw was, denk ik dat het goed heeft aangeslagen. Het was bij lange na niet zo professioneel en zo strak als bijvoorbeeld bij de NOS, maar dat werkte juist goed. We gaven een andere kijk op het peloton en de Tour, de video's straalden energie uit en de onderlinge chemie was ook heel goed."

Daarmee benoemt Van der Wiel iets opvallends. Hoewel het lijkt alsof de drie elkaar al jarenlang kennen, is dat juist niet het geval.

Instagram

"Een maand voor de Tour stuurde Bas me pas voor het eerst een berichtje op Instagram met zijn plan. Het kwam voor mij perfect uit: ik ging donderdag mijn diploma ophalen en vrijdag zouden we vertrekken. Toen we elkaar spraken kwamen we erachter dat een derde persoon belangrijk zou zijn om alles te regelen en onze socialmediakanalen bij te houden. Ik kende Josse al langer en hem leek het ook een gaaf avontuur. Zo zijn we bij elkaar terecht gekomen."

De Tour de France mag dan voor de renners voorbij zijn, volgens Van der Wiel is een vervolg van Tour de Tietema onvermijdelijk: "Daarvoor hebben we al wel wat ideetjes, maar die moeten we eerst nog uitwerken. Zelfs voor andere sporten zou dit idee gebruikt kunnen worden. Eén ding is zeker: dit is niet het einde."

Martin van Hemert