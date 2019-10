OKÉ FM gaat vanaf vrijdag digitaal uitzenden

VEEN • OKÉ FM, als lokale omroep actie in Altena en de Bommelerwaard, gaat vanaf vrijdag ook uitzenden via DAB+, de digitale opvolger van FM.

Volgens de omroep uit Veen zelf doet OKÉ FM dat 'als één van de eerste publieke lokaal in de streek opererende omroepen' in Nederland. "Een stukje radiogeschiedenis", zo staat op de website te lezen.

Om te kunnen uitzenden via DAB+ is de Aalburgse Omroep Stichting de samenwerking aangegaan met Broadcast Digital Networks (BDN) en Mobiele TV Nederland BV (MTVNL).

Via kanaal 9C, met zenders in Loon op Zand en Eindhoven, is vanaf vrijdag OKÉ FM in het overgrote deel van Brabant in een digitale kwaliteit storingsvrij te beluisteren. De uitzendingen starten vrijdagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur via DAB+, in eerste instantie via een testomgeving. Later in oktober zal het DAB+-platform door OKÉ FM feestelijk in gebruik worden genomen.

Groot uitzendgebied

Op dit moment is uitzenden via DAB+ nog niet mogelijk voor lokale omroepen en streekomroepen. Er is alleen landelijk en regionaal ruimte op DAB+.

Het bestuur van OKÉ FM wilde echter niet wachten tot er opties komen voor lokale omroepen op het digitale netwerk, vertelt voorzitter Willem Bakker.

"Als omroep zien wij de steeds groter wordende vraag naar digitale radio. Als vooruitstrevende publieke streekomroep hebben we daarom ook besloten om hier volledig op in te gaan zetten en niet te wachten tot er ook landelijke opties zijn voor de digitale opvolger van FM."

Secretaris Henri Verhagen vult aan dat hierdoor het uitzendgebied aanzienlijk wordt vergroot. "Een groot voordeel van uitzenden via DAB+ is dat onze uitzendingen niet meer stoppen bij de gemeentegrenzen. Mensen die buiten Altena of de Bommelerwaard werken, worden nu op de terugweg al bijgepraat over het laatste nieuws uit hun regio."

Steun van ondernemers

OKÉ FM doet met de uitbreiding naar DAB+ een 'bijzonder grote investering', aangezien de omroep gebruik gaat maken van een commercieel DAB+-netwerk. De investering voor deze stap naar digitale radio is volledig bijeengebracht door de grote steun van ondernemers uit de regio, zegt Bakker. "Ook deze ondernemers zien OKÉ FM als unieke streekomroep."

Vanaf vrijdagochtend 10:00 is OKÉ FM te beluisteren via DAB+ via kanaal 9C. OKÉ FM blijft daarnaast in de gehele regio online te ontvangen via de app, okemedia.nl en ook nog altijd via 104.9, 105.3 en 106.4 FM.