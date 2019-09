SLEEUWIJK • Ruim 100 buurtgenoten van de Prins Willem van Oranjestraat en de Philips van Nassaustraat in Sleeuwijk hadden zaterdag een gezellige Burendag.

Ze ontmoetten elkaar 's avonds onder het genot van een hapje en een drankje en voor de kinderen waren er spelletjes.

Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd. Burendag wordt ieder jaar gevierd op de vierde zaterdag in september.