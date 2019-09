Kraamkliniek Guinee bijna op dakhoogte

ALMKERK/GUINEE • Arjo en Adrie de Vroome uit Almkerk begeleiden sinds begin dit jaar de bouw van een kraamkliniek in het Afrikaanse land Guinee. Inmiddels is de dakhoogte bijna bereikt.

Guinee is één van de meest risicovolle landen voor vrouwen om te bevallen. Het staat op een schrikbarende tiende plaats van onderen op de lijst van hoogste sterftecijfers onder zwangere vrouwen. Daarom is de Hoop Kliniek, een klein zendingsziekenhuis, begonnen met de bouw van een kraamkliniek.

Bouwen en opleiden

Arjo de Vroome uit Almkerk leidt het project namens zendingsorganisatie Cama. Zijn vrouw Adrie helpt bij het opzetten van een nieuwe verpleegopleiding. Ze doen dat grotendeels vanuit Nederland en reizen een paar keer per jaar een aantal weken naar Guinee.

Aan alles gebrek

"Samen met artsen en verpleegkundigen proberen we hoogwaardige zorg te bieden in een gebied waar aan alles gebrek lijkt te zijn. Meerdere (Cama-)zendelingen zijn er actief om te helpen én om over Jezus te vertellen. Zo mochten we de afgelopen jaren voor veel lokale mensen bidden in het ziekenhuis en kwamen er meerderen tot geloof! Met een geweldig internationaal team. We redden hiermee levens, genezen zieken en geven mensen een kans om Jezus te leren kennen. Geloof en zorg gaan hier samen", schrijven Arjo en Adrie in hun laatste nieuwsbrief.

EO Metterdaad

Er is nog veel geld nodig om de bouw van de kraamkliniek te voltooien: zo'n 35.000 euro. Dat is buiten de actie om die EO Metterdaad heeft opgezet en waarover deze krant vorige week berichtte. In diverse tv-afleveringen is de Hoop Kliniek en het nieuwe bouwproject te zien. Daarnaast komt Arjo nog op de radio met een interview bij EO Metterdaad: op 28 september om 20:00 uur bij NPO5.

Een bijdrage kan overgemaakt worden naar: CAMA Zending m.v.v. Kraamkliniek Guinee, IBAN: NL76 ABNA 0484674048.