Ergernis over hoog onkruid in Altena

• Op veel plekken is hoog onkruid te zien. (Foto: Otto van Breugel)

ALTENA • "De dorpen in de gemeente Altena worden geteisterd door onkruid." Dat stelt het CDA in schriftelijke vragen aan het college.

De chemische bestrijding van onkruid is een aantal jaren geleden vervangen door mechanisch borstelen. "Inmiddels tiert het onkruid op de klinkerbestratingen en de aangrenzende bermen in alle kernen van de gemeente opnieuw welig", aldus Otto van Breugel van het CDA. "Op sommige plaatsen overwoekert het onkruid de bestratingen. Ook op beeldbepalende plaatsen waar toeristen komen en in de andere kernen, vormt de aanblik van het straatwerk niet bepaald een visitekaartje voor de gemeente."

Inwoners

Volgens Van Breugel ergeren veel inwoners zich over het aanzien van de buitenruimte. "Deze signalen nemen toe", constateert hij. De gemeente Altena heeft een paar weken geleden besloten extra borstelrondes uit te voeren.

Andere methoden

De CDA-fractie wil van het college weten of zij bereid is om andere methoden van onkruidbestrijding en/of een hogere frequentie te overwegen. "Wat zouden de mogelijkheden zijn? En de financiële consequenties?", vraagt de fractie zich af. De fractie wil ook weten hoe het toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte en de controle op naleving van de contractafspraken zijn geregeld. "Volgens inwoners veroorzaakt het borstelen schade aan de bestrating", schrijft Van Breugel. "Deelt u deze mening en zo niet bent u dan bereid de inwoners hierover te informeren."

Verenigingen

Verder vraagt het CDA of het college mogelijkheden ziet om inwoners en verenigingen te laten bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Beeldkwaliteit

Ook wil de fractie weten wat de 'vastgestelde beeldkwaliteit' is voor onkruid op de verharding en of deze wordt gehaald.