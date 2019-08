Vermilion start ondanks verzoek om uitstel toch met huizeninspectie

ALTENA • Vermilion gaat toch van start met een bouwkundige opname van woningen en bedrijfspanden in de omgeving van de gasvelden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid.

Verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Altena, hadden de gaswinnaar eerder gevraagd om de huizeninspectie uit te stellen en het beroep af te wachten dat nog loopt tegen het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die afgelopen najaar een definitief instemmingsbesluit gaf op de plannen tot uitbreiding van de gaswinning.

Binnen een jaar

Vermilion heeft de gemeenten echter laten weten dat het niet zelf mag beslissen wanneer aan de voorwaarden in instemmingsbesluiten wordt voldaan. Vandaar dat Vermilion op 9 september met het project van start gaat. "Onderdeel van de goedkeuring is dat de minister Vermilion verplicht binnen een jaar een representatieve bouwkundige opname uit te voeren", aldus het bedrijf.

De bouwkundige opnames nemen ongeveer acht weken in beslag en worden in verschillende gemeenten in Noord-Brabant uitgevoerd. Woning- en bedrijfseigenaren die geselecteerd zijn voor een opname, ontvangen vrijdag hierover een brief, laat Vermilion weten.

In Altena gaat het om huizen en panden in Drongelen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Eethen, Genderen en Wijk en Aalburg.

Opnamerapport

Het project wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Thorbecke. Inspecteurs van Thorbecke leggen de huidige bouwkundige staat van een pand vast en de eigenaars van de geïnspecteerde woningen en panden ontvangen na de opname een inlogcode voor de toegang tot een beveiligde website, waar zij het opnamerapport van hun pand kunnen inzien, downloaden en printen.

Mensen die niet willen meewerken, kunnen dit aan Vermilion doorgeven.