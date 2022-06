Riveer vaart in juli en augustus volgens midzomer dienstregeling

ALTENA • In de maanden juli en augustus gaat Riveer weer over op de gebruikelijke midzomer dienstregeling, zoals ieder jaar. Hierdoor zijn de vertrektijden van de voet- en fietsveren rondom Gorinchem op sommige momenten anders dan tijdens onze reguliere dienstregeling.

In de ochtendspits gaat het veer Gorinchem-Sleeuwijk eenmaal per uur. In de middag geldt dit juist op het traject Gorinchem-Woudrichem. Daarom kan het voor vaste gasten lonen om met het andere traject mee te varen. Gedurende de midzomer dienstregeling gaat het veer Gorinchem-Woudrichem ‘s ochtends tot 9.15 uur ieder half uur en ‘s middags is dat vanaf 14.30 uur het geval op de route Gorinchem-Sleeuwijk. Van de aanlegsteiger in de ene plaats, naar de aanlegsteiger in de andere plaats is het ongeveer tien minuten fietsen.

Slot Loevestein en Vuren

De eerste afvaart met de veerdienst van Gorinchem naar Slot Loevestein en Vuren is dagelijks om 12.15 uur. Om toch eerder over water naar Loevestein te gaan, vaart men echter om 9.55 uur vanuit Gorinchem een rechtstreekse vaste rit met de watertaxi. Met de Dagkaart Voet- en Fietsveren dat je vooraf koopt kun je ‘s middags met het reguliere veer terug. Mensen die gebruik willen maken van deze vroege overtocht, moeten reserveren via de Watertaxi-telefoon (0183-659314 - keuze 3). Dit kan tot 22.00 uur de avond van tevoren.

Watertaxi

Gedurende de midzomer dienstregeling is de gehele vloot overdag in bedrijf. Dit betekent dat de watertaxi de gehele maanden juli en augustus vanaf 19.00 uur beschikbaar is (én voor de extra rit van 9.55 uur naar Loevestein). Overdag kun je als reiziger op alle trajecten gebruik maken van de reguliere dienstregeling.