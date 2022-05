Kristal-winnaar Jesse van Oord uit Hank: ‘Vanzelfsprekend om anderen te helpen’

HANK • Nietsvermoedend liep de 14-jarige Jesse van Oord uit Hank dinsdag 26 april de grote tent op de parkeerplaats van het gemeentehuis in Almkerk binnen. Hij zou deze avond samen met zijn ouders ‘gewoon’ de voorjaarsreceptie bezoeken, maar dat voornemen kreeg een onverwachte wending.

“Ik had niks door”, steekt Jesse van wal. “Ik dacht dat we gewoon de voorjaarsreceptie zouden bezoeken. Ik ben best geïnteresseerd in politiek, dus het leek me leuk om ernaartoe te gaan. Tot dit kwam.” Na de voorjaarstoespraak van burgemeester Egbert Lichtenberg galmde ineens de naam van Jesse door de tent. Tot zijn verrassing werd bekendgemaakt dat hij de mooie waarderingsprijs het ‘Kristal van Altena’, als eerste jongere uit de gemeente in ontvangst mocht nemen. Zijn moeder en enkele dankbare inwoners uit Hank hadden hem genomineerd voor de waarderingsprijs.

Deze waardering heeft Jesse te danken aan zijn vrijwillige inzet voor de bewoners van zorgcentrum De Dotter in Hank en aan mensen die het nodig hebben. Al een jaar of vier doet hij allerhande klusjes voor hulpbehoevenden. Ook maakt hij graag een praatje met mensen, die Jesse dan ook graag uitnodigen om op bezoek te komen. “De mensen hebben mijn telefoonnummer en kunnen mij altijd bellen als ze me nodig hebben. Soms loop ik ook even langs en vraag ik of ze nog iets leuks te doen hebben of dingen waarbij ik ze kan helpen”, zegt Jesse.

Het begon allemaal een aantal jaren geleden, toen de moeder van Jesse een tijdje in De Dotter woonde. “Toen ik daar kwam zag ik dat die mensen ook hulp nodig hadden en dat ze dingen wilden doen, die ze niet konden doen. Daarom heb ik ze mijn hulp aangeboden.”

“Ik doe kleine dingetjes voor anderen”, is hij bescheiden. “Boodschapjes, even de hond uitlaten, een praatje maken, het journaal kijken, dat soort dingen. Het is maar net waar de mensen behoefte aan hebben, dat doe ik voor ze en dat waarderen ze.”

Zijn bescheidenheid siert Jesse. De afgelopen dagen waren nogal bijzonder voor hem. In plaats van aandacht aan anderen te geven, stond hij in het middelpunt van de aandacht door het winnen van het kristal. “Als ik buitenloop word ik veel aangesproken. Dat is een beetje dubbel voor mij. Ik vind het erg leuk dat ik het kristal heb gewonnen, maar ik word er niet anders van. Zonder waardering had ik ook doorgegaan met het vrijwilligerswerk. En ik ga nu niet extra mijn best doen, want dat doe ik al”, zegt Jesse lachend. “Ik vond het wel bijzonder om de waardering te krijgen, omdat het voor mij best vanzelfsprekend is om anderen te helpen. Maar ik ben blij dat de burgmeester het ook waardeerde.”

Nadat bekend was geworden dat Jesse het kristal gewonnen had en dit online te lezen was, kwamen er enkele bijzondere reacties binnen. “Mensen zeiden dat ik op deze manier niets aan mijn jeugd had. Maar vergis je niet”, is Jesse stellig, “ik speel net als mijn leeftijdsgenoten soms ook spelletjes. Het is niet zo dat ik 24/7 voor anderen bezig ben, maar één keer per dag wel.”

Ook nog benoemingswaardig is het feit dat de jonge inwoner van Hank onlangs een lege flessenactie voor Oekraïne hield. “Met een karretje achter mijn fiets ben ik langs de deuren gereden en heb ik aangebeld met de vraag of de mensen nog lege flessen hadden. Die hadden ze”, zegt Jesse lachend. “In totaal zijn dit twee volle karren geworden.” Met de statiegeldactie haalde Jesse 139,25 euro op, waarvan deel naar Giiro555 en een deel naar Stichting House of Animals ging.

Toekomst

Wat voor werk Jesse, nu derdejaars vmbo’er op het Dongemond College in Raamsdonksveer, de in de toekomst wilt gaan doen weet hij nog niet. “Maar ik denk wel dat het in de richting van ‘zorgen voor anderen’ gaat.” De oorkonde die Jesse ontving staat nu nog mooi geposteerd op een kastje in de woonkamer, waar hij goed zichtbaar is voor bezoekers. “Maar binnenkort verhuis ik hem naar mijn slaapkamer”, besluit Jesse.