Oogcafé voor blinden en slechtzienden in De Hartenjager in Giessen

GIESSEN • Blinden en slechtzienden kunnen bij De Hartenjager in Giessen iedere dinsdag rond 10.00 uur bij elkaar komen in het Oogcafé en een kop koffie drinken. Iedereen is welkom, ook vrienden, en familieleden. Er wordt appeltaart voor de verkoop gebakken en als het meezit, kan er ook appeltaart geproefd worden.

Het Oogcafé wordt sinds 5 april georganiseerd in De Hartenjager, dit is het restaurant van sporthal De Jager in Giessen. De ruimte van De Hartenjager bestaat uit een gezellig zaaltje, dat uitziet op het groen. Er is een jeu-de-boulesbaan, een speeltuin en een moestuin.

Eventueel kan er een activiteit ondernomen worden, zoals een wandeling naar het winkelcentrum dat naast De Hartenjager ligt. Het Almbos ligt aan de overkant van de weg. Sporten behoort ook tot de mogelijkheden. Om 12.00 uur wordt er zelfgemaakte soep geserveerd, met brood en kruidenboter. Daarvoor komen ook andere mensen langs. Iedereen die trek heeft kan ervan meegenieten. Rond 13.00 uur is de bijeenkomst afgelopen.