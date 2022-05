Biljartlegende Raymond Ceulemans komt vrijdagavond naar Drongelen

DRONGELEN • Raymond Ceulemans is zonder twijfel één van de bekendste namen uit de biljartwereld. Niet alleen in België en Nederland, maar wereldwijd.

En deze beroemdheid komt naar Drongelen. Dat Drongelen toch wel iets met biljarten heeft, mag wel gezegd worden. Zo kan er gebiljart worden in het dorpshuis De Oude School, heeft Dick Jaspers er al eens een demonstratie gegeven en heeft Drongelen sinds dit biljartseizoen ook een biljartverening. In dit rijtje kan nu toegevoegd worden dat Raymond Ceulemans naar het dorpshuis in Drongelen komt om een demonstratie te geven.

‘Als biljartliefhebber wil je dat toch meemaken?’, is de organisatie enthousiast. Aanstaande vrijdagavond 6 mei zal Ceulemans om 20.00 uur afstoten. De deuren gaan om 19.30 uur open. Het zal een informatieve, educatieve en vooral een gezellige avond worden. Met anekdotes, uitleg van moeilijke ballen, noem maar op. Het is de bedoeling dat er een aantal mensen een potje spelen tegen Raymond Ceulemans. ‘En zoals wij de Belgen kennen, zal er ook wat afgelachen worden’, stelt men.

Kaarten

Kaarten à 14 euro per stuk zijn vanaf heden te bestellen via ceulemans@dorpshuisdrongelen.nl, maar aan de deur kunnen ook kaarten gekocht worden. Iedereen die van biljarten houdt, is vrijdagavond van harte welkom in het dorpshuis van Drongelen.