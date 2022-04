• Wat gaan we doen met Koningsdag?

ALTENA • De gemeente Altena kleurt woensdag weer oranje tijdens Koningsdag. In vrijwel alle dorpen is wel wat te beleven.

Hieronder een overzicht en wie leuke foto’s heeft van de festiviteiten kan deze insturen naar redactie.altena@hetkontakt.nl.

ALMKERK

Donderdag 21 april

14.00 uur: Elfstedentocht. Maandag wordt er een wandeling georganiseerd.

Dinsdag 26 april

14.00 uur: Beweeg-BINGO. In het restaurant zal een actieve bingomiddag gehouden worden. Dit duurt tot 15.30 uur.

Woensdag 27 april

10.00 uur: Draaiorgel. Koningsdag wordt vrolijk afgetrapt met de aanwezigheid van een draaiorgel. Om 10.00 uur staat deze bij de ingang van Antonia en om 11.00 uur bij de ingang van Altenahove.

Donderdag 28 april

10.00 uur: Elfstedentocht. Donderdagmorgen wordt er een wandeling georganiseerd. Dit duurt tot 11.30 uur.

Vrijdag 29 april

10.00 uur: Elfstedentocht. Vrijdagmorgen wordt er een wandeling georganiseerd. Dit duurt tot 11.30 uur.

ANDEL

Dinsdag 26 april

20.30 uur: Tent = tent. Een avond, in de feesttent bij de Romboutstoren, om lekker bij te kletsen met iedereen die je vaak of minder vaak ziet of om een paar pasjes op de dansvloer te wagen. De muziek wordt verzorgd door Huis DJ Dani.

Woensdag 27 april

08.30 uur: Dorpsontbijt in de feesttent bij de Romboutstoren.

10.00 uur: Aubade.

11.00 uur: Versierde fietsen parade. (Kleurrijk, glitter en veren.)

14.00 uur: Jachtseizoen.

15.00 uur: Schuimparty en DJ Julian in the house.

16.00 uur: Barbecue.

Donderdag 28 april

20.00 uur: Tentbingo, met zomerse hoofdprijs.

Vrijdag 29 april

20.00 uur: Feestavond met DJ Dani en prijsuitreiking van D’n Aelse Dorpsquiz.

BABYLONIËNBROEK

Dinsdag 26 april

20.00 uur: Dit jaar pakt Oranjevereniging Babyloniënbroek flink uit om te vieren dat we weer mogen feesten. Op Koningsnacht (26 april) gaan ze een feestje bouwen met DJ Frans van Dun. Hij zal dan een Hollandse avond verzorgen in de schuur op Broeksestraat 75. Het feest is bijna uitverkocht, er zullen nog een paar kaartjes beschikbaar zijn aan de deur. Entree kost vijf euro.

DUSSEN

Woensdag 27 april

MFA De Dussenaar, daar moet je zijn. Er is van alles te doen voor groot en klein:

07.30 uur: Vroeg vlaggen.

09.15 uur: Inschrijven versierde fietsen.

09.30 uur: Aubade.

09.45 uur: Versierde fietsoptocht, met als thema ‘Wij houden van Oranje’.

11.00 uur: Vossenjacht.

13.00 uur: Kleedjesmarkt.

14.00 uur: Seniorenmiddag.

14.00 uur: Fiets fotopuzzeltocht.

17.30 uur: Uitslag fietstocht.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Starlight Sound&Light.

GENDEREN

Woensdag 27 april

Bij Dorpshuis Genderen zijn er op Koningsdag verschillende activiteiten.

09.15 uur: Aubade.

09.30 uur: Versierde fietsoptocht.

10.00 uur tot 12.00 uur: Springkussen, midgetgolf parcours, grabbelton, enveloppen trekken.

GIESSEN-RIJSWIJK

Maandag 25 april

14.00 uur: Kindermiddag met ‘Mad Science’ dit zijn allerlei wetenschappelijke proefjes die gedaan worden door een ‘nutty’ professor.

19.30 uur: Bingo 18+.

22.00 uur: FrightNight.

Dinsdag 26 april

21.00 uur: Hollandse avond met ‘Vieze Jack’ en DJ Thomas.

Woensdag 27 april

09.30 uur: Aubade met wethouder Shah Sheikkariem en aansluitend een bakje koffie.

11.00 uur: Fietsoptocht.

13.00 uur: Spellen voor de kinderen van de basisschool.

15.30 uur: Alleskunner.

16.00 uur: Broodje hamburger van de barbecue.

18.30 uur: schuimparty.

Donderdag 28 april

14.30 uur: Ouderenmiddag.

19.00 uur: FIFA e-sports en Darten 501 single.

Vrijdag 29 april

19.00 uur: Kinderplayback.

Zaterdag 30 april

21.00 uur: Hardstyle avond.

HANK

Woensdag 27 april

10.00 uur: Vrijmarkt bij ‘t Uivernest.

12.00 uur: Openluchtconcert.

15.00 uur: Optreden van SOAP.

MEEUWEN

Woensdag 27 april

09.15 uur: Fietsen versieren bij het Dorpshuis.

10.00 uur: Aubade met wethouder Roland van Vugt.

10.15 uur: Optocht door het dorp met de versierde fietsen. Koffiedrinken in het Dorpshuis met gratis koffie, gebak en een Oranjebitter voor 55+ leden.

11.00 uur: Strombaan/springkussen voor de jeugd.

12.00 uur: ‘Happen en Stappen’. Aanmelden via oranjeverenigingmeeuwen@gmail.com.

14.00 uur: Terras bij Hervormde kerk en stormbaan/springkussen voor de jeugd.

19.30 uur: Pub Quiz in het dorpshuis, zaal open 19.00 uur. (Aanmelden verplicht.)

NIEUWENDIJK

Woensdag 27 april

08.00 uur: Vrijmarkt op het Tavenuplein.

11.00 uur: Autopuzzelrit, deze puzzelrit is alleen digitaal.

14.00 uur: Kindermiddag.

18.30 uur: Prijsuitreiking autopuzzelrit.

OUDENDIJK

Woensdag 27 april

10.00 uur: Fietsen versieren voor kinderen en aansluitend een optocht.

11.00 uur: Optreden muziekvereniging Kunst na Strijd.

SLEEUWIJK

Dinsdag 26 april

20.00 uur: Feestavond, de kleinste kroeg van Sleeuwijk.

Woensdag 27 april

09.30 uur: Rommelmarkt, tot 12.00 uur.

09.30 uur: Muzikale rondgang door Showkorps Wilhelmina.

14.00 uur: Spelletjesmiddag, tot ongeveer 17.00 uur.

UITWIJK-WAARDHUIZEN

Woensdag 27 april

08.00 uur: Vroege vlaggers.

11.30 uur: Dorpslunch. Deelname aan de lunch is alleen mogelijk na opgave.

VEEN

Woensdag 27 april

08.30 uur: Bombarie optocht.

09.30 uur: Kleedjesmarkt.

11.00 uur: Live muziek op het parkeerterrein van het Verzetsplein op Den Eng.

11.30 uur: Aubade.

13.00 uur: Inschrijven en starten van de fietspuzzeltochten.

13.30 uur: Inschrijven en starten voor de autopuzzeltocht.

14.30 uur: Sluitingstijd inschrijven fiets- en autopuzzeltochten.

17.00 uur: Sluitingstijd fiets- en autopuzzeltochten.

17.00 uur: Welkom in de Witboomstraat voor hapje en drankje.

18.00 uur: Start van de spectaculaire zeepkistenrace.

WERKENDAM

Dinsdag 26 april

09.00 uur: Fietsen en skelters versieren op de kinderboerderij.

13.00 uur: Start kermis, tot en met zaterdag 29 april.

Woensdag 27 april

10.00 uur: Fiets en skelteroptocht.

10.30 uur: Vlag hijsen bij D’Altenear.

10.45 uur: Muzikale tussenstop bij Goezate.

14.00 uur: Start kindermiddag.

14.30 uur: Prijsuitreiking fiets en skelteroptocht.

17.00 uur: Verschillende optredens in feesttent, tot 22.00 uur.

Donderdag 28 april

21.00 uur: Billenshake donderdag. Feestavond met Hak op de tak, De lievelings DJ’s van je zusje, Diaz & Bruno en Lampegastuh.

Vrijdag 29 april

21.00 uur: Grootste feestcafé van Werkendam. Programma duurt tot 00.30 uur.

Zaterdag 30 april

14.00 uur: Vrijmarkt en andere activiteiten.

14.15 uur: Optreden clown.

15.30 uur: Optreden clown.

21.00 uur: Hollandsche avond met onder andere Rene Schuurmans en Jeroen van Zelst.

WIJK EN AALBURG

Dinsdag 26 april

19.30 uur: Versierde optocht, vanaf Marktplein.

Woensdag 27 april

10.00 uur: Aubade bij Zorgplein Maaswaarden/Wijkestein.

13.30 uur: Auto- en fietspuzzeltocht, vanaf Marktplein.

13.30 uur: Spelletjesmiddag met springkussens. stormbaan, schminken etc. op Marktplein.