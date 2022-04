Vermiste jongen uit Almkerk in goede gezondheid gevonden

ALMKERK • De 14-jarige jongen uit Almkerk die sinds maandag werd vermist, is in goede gezondheid gevonden. De jongen werd aangetroffen in België, zo meldt de politie.

De jongen vertrok maandag naar school in Sleeuwijk, maar daar kwam hij nooit aan. De politie bracht daarom maandagavond het bericht van zijn vermissing naar buiten. Dinsdagavond meldde de politie dat de jongen gevonden was.