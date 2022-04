‘Ze vertelden ons dat pasgeboren baby’s buiten slapen’

SLEEUWIJK • Het avontuur van de zes leerlingen van het Altena College, die in mei vorig jaar het European Law Moot Court wonnen, heeft onlangs een vervolg gekregen. Machteld Blokland, Amber Koekkoek, Tsowinar Davtjan, Megan Wijnen, Julia Molenaar en Lonneke Grandia mochten van vrijdag 18 maart tot en met vrijdag 25 maart deelnemen aan een internationaal uitwisselingsproject.

De aanleiding hiervoor was het winnen van de European Law Moot Court, vorig jaar, vertelt docent Willem Jan van Klinken, die samen met zijn collega Joost Vonk de debatclub leidt van de Sleeuwijkse school. “Een week of zes geleden werd ik benaderd door de organisatoren van het Moot Court, met de vraag of wij mee wilden doen aan het uitwisselingsproject in Den Haag”, vertelt Van Klinken. “Als vorm van waardering.” Van Klinken peilde of er bij de dames belangstelling was voor het project. “Daar hadden we nog geen vijf minuten voor nodig”, zegt hij, terwijl de zes meiden zijn antwoord lachend bevestigen. “Dit was de enige beslissing die snel gemaakt werd”, lacht Machteld. “Hoe groot de reiskoffers mochten worden, was wat lastiger.”

Het uitwisselingsproject werd gehouden in kader van het ERASMUS-programma. “Tijdens de uitwisseling stond de Europese democratie centraal”, vertelt Tsowinar. Aan de uitwisseling deden dan ook scholieren uit verschillende EU-landen mee, namelijk Nederland, IJsland, Bulgarije, Roemenië en Polen. Zwitserland nam ook deel, als enige land dat niet tot de EU behoort. Het ERASMUS-programma is in het leven geroepen om de Europese integratie te bevorderen en het uitwisselingsproject paste hier goed in.

Machteld, Amber, Tsowinar, Megan, Julia en Lonneke vertrokken vrijdagochtend 18 maart naar Den Haag, waar ze verbleven in een huisje op Roompot Vakantiepark Kijkduin. “Het was allemaal erg goed geregeld. Iedere ochtend na het ontbijt gingen we met de bus naar een bepaalde activiteit”, vertelt Tsowinar. “We zijn onder andere naar Panorama Mesdag, het Vredespaleis, het Huis van Europa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Tweede Kamer en het gemeentehuis van Den Haag geweest”, sommen de dames verschillende activiteiten op. Ze delen daarbij enigszins euforisch een opvallend feitje. “We zijn slechts één keer op tijd gekomen bij een activiteit. We hebben dit het ‘Hollands kwartiertje’ genoemd.”

Maar wat was nu eigenlijk het doel van dit uitwisselingsproject? “We hebben met elkaar gesproken over de democratie in Europa en over hoe de jeugd hier meer bij betrokken kan worden”, zegt Machteld. Megan vult aan: “Hier moesten we zelf ideeën voor verzinnen en deze hebben we aangeboden aan een Tweede Kamerlid.” Om precies te zijn: Thom van Campen, van de VVD.

Naast de activiteiten die de dames samen met de leerlingen uit andere landen hebben ondernomen, was de omgang met hen ook erg leerzaam. “We hebben sterke connecties gemaakt met kinderen uit andere landen, in minder dan een week”, zegt Tsowinar. “Dat was wel heel bijzonder.” Lonneke vult aan: “Het was ook bijzonder om de culturen uit andere landen te ontdekken. Nederland is best wel tolerant en je mag zeggen wat je wil, maar we ontdekten dat dit in andere landen helemaal niet zo normaal is.” Om de andere culturen nóg beter te leren kennen, werd er iedere avond door één land gekookt. Dit ging gepaard met een presentatie over het bewuste land. Het interessantst vonden de dames de presentatie van IJsland. “Ze vertelden ons dat pasgeboren baby’s buiten slapen”, herinnert Tsowinar zich. “Het is daar vijftien graden onder nul”, plaatst Megan het IJslandse gebruik in de juiste context.

Het uitwisselingsproject was kortom een buitengewoon leerzame ervaring voor de leerlingen en eentje die ze niet snel meer zullen vergeten. Tot slot het speciale verzoek van de dames om waardering uit te spreken voor begeleiders Jaapjan Rijlaarsdam en Cristina Elescu. At your service.