Leerlingen groep 8 ontdekken Schans tijdens Doemiddag

SLEEUWIJK • Met een echt lesrooster én met de hulp van brugklasleerlingen Schans ontdekken. Vijf lesuren, vijf verschillende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij en Zorg & Welzijn. Dat was de Doemiddag voor ruim vijftig leerlingen uit groep 8 die op woensdag 23 februari jl. een bezoek aan de vmbo-school hebben gebracht.

De leerlingen hebben genoten van leuke lessen en konden zo ervaren dat Schans een fijne school is. Kleinschalig, op deze school word je gezien. En leren door te doen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor leerlingen met een vmbo basis, kader, gemengd of theoretisch advies. Het Schans-team kijkt terug op een geslaagde middag.

Geïnteresseerden kunnen een privé rondleiding aanvragen bij Schans. Leerlingen die hun keuze hebben gemaakt en kiezen voor Schans, worden van harte uitgenodigd voor de inschrijfdagen in maart. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de website https://schans.cvo-av.nl/aanmelden-op-schans.