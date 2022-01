Jonge talenten op kandidatenlijst VVD: ‘Ik had altijd al een mening en commentaar’

WOUDRICHEM • VVD Altena stelde onlangs zijn kandidatenlijst vast, in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen die in maart op de planning staan. Op de lijst staan kandidaten die al de nodige ervaring hebben binnen de gemeentepolitiek, maar er is ook ruimte voor jong talent. Eén van deze jongelingen is de 20-jarige Woerkummer Koen de Keijzer.

Koen begon op zijn zeventiende als fractieondersteuner bij de VVD, nog voordat hij zelf mocht stemmen dus. “De komende tijd wil ik mezelf hier nog meer op gaan richten”, vertelt Koen, die naast zijn werkzaamheden bij de VVD voor nog veel meer organisaties actief is. Zo is de Woerkummer voorzitter van de Jongerenraad Going4Altena, zit hij in het jongerenpanel Rabo Young Ambition en is hij sinds begin 2021 actief bij Altena Werkt. “Het is gelukkig allemaal goed te combineren, al moet je soms wat flexibel zijn”, stelt hij.

Van Jongerenraad naar VVD

Koen raakte betrokken bij de politiek door Jacco de Waal, eveneens een jongeling die relatief hoog op de kieslijst van de VVD staat. Hij was degene die Koen polste voor een rol bij de Jongerenraad. “Ik had altijd al een mening en commentaar over van alles en nog wat. Het leek me daarom leuk om bij de Jongerenraad te gaan. Na een jaar werden we door Inge Schuller gevraagd om bij de VVD te komen. Dit is de partij waar ik de meeste raakvlakken mee heb. We zijn inmiddels heel wat jaren verder en ik zit nog steeds met heel veel plezier bij de partij”, vertelt de VVD’er.

Koen vindt het mooiste aan de VVD, dat de partij mensen op allerlei manier aanmoedigt om dingen te ondernemen. “Je kunt heel lang dingen roepen, maar op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Die vorm van ondernemerschap zie ik terugkomen bij de VVD. Dit kun je koppelen aan het nemen van verantwoordelijkheid. Dat vind ik een mooie kernwaarde”, aldus de Woerkummer.

Op de vraag of hij ooit in de landelijke politiek actief zou willen zijn namens de VVD, reageert Koen positief. “Dat lijkt me erg interessant. Natuurlijk moeten we alles stap voor stap doen, maar ik denk dat er nationaal gezien een nog grotere uitdaging ligt om bepaalde dingen te verbeteren. In dat opzicht zou ik het een leuke uitdaging vinden om ook ooit op nationaal niveau aan de slag te gaan. Ik sluit het dus niet uit, al ligt mijn passie misschien nog meer in het bedrijfsleven.”

Verkiezingen

De eerst volgende stap op politiek gebied is voor Koen de gemeenteraadsverkiezing die op de planning staat. “Ik kijk er met veel spanning, plezier en motivatie naar uit”, zegt de VVD’er, die als nummer zeven op de kieslijst staat. Hierdoor mag hij hopen op een zetel in de gemeenteraad. “Ik ben uiteraard zeer optimistisch, al is de stap van drie naar zeven zetels een grote.”

Koen ziet verschillende uitdagingen voor de gemeenteraad in Altena. “Woningbouw, veiligheid en het tegengaan van criminaliteit zijn belangrijke thema’s. Zelf heb ik ook veel raakvlakken met ondernemerschap. In Altena zijn er erg veel ondernemers, die goed zijn in wat ze doen. Als gemeente moet je ervoor zorgen dat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Dat betekent dat je processen voor ondernemers niet onnodig lang moet maken. Daar willen wij bovenop zitten.” Op de vraag waarom de jongere generatie zo wordt betrokken bij de VVD, heeft Koen een duidelijk antwoord.

“Ik denk dat de wat oudere mensen binnen de partij er heel scherp op zijn, dat er ook een jongere generatie vertegenwoordigd moet zijn binnen de politiek. Dat zijn wij nu”, stelt Koen. “Een goede gemeenteraad moet representatief zijn voor de gemeente. Zo kun je iedereen vertegenwoordigen en krijg je het meeste voor elkaar.” Een puntje van aandacht voor VVD Altena daarin, is dat er weinig vrouwen op de kieslijst staan. “Dat vinden wijzelf ook jammer en we gaan er hard aan werken om dat recht te trekken. We zijn ons ervan bewust”, concludeert Koen.