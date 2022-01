Zorgen over toekomst middenstanders: ‘Men vreest voor sluiting of faillissement’

ALTENA • De fracties van CDA, AltenaLokaal, SGP, VVD en PvdT hebben in een schrijven aan het college hun zorgen geuit over de toekomst van middenstanders in de dorpen van Altena. De fracties stellen dat de stapeling van economische en financiële effecten door de lockdown voor veel middenstanders intussen zo hoog zijn opgelopen, dat men vreest voor sluiting of faillissement.

‘De huidige lockdown heeft onze middenstanders weer hard geraakt. Juist de decembermaand is erg belangrijk voor middenstanders en daarom is de abrupte aankondiging van de winkelsluiting erg hard aangekomen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben’, schrijft CDA-raadslid René Roovers namens de fracties.

De vrees voor gedwongen sluiting en faillissement van verschillende ondernemers baart hen zorgen. ‘Want de gevolgen hiervan zijn een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in de winkelstraten, forse maatschappelijke en emotionele effecten en nadelige gevolgen voor de leefbaarheid. Ook op de langere termijn, voor iedere inwoner van Altena’, stelt Roovers.

Het raadslid haalt in de brief aan dat men in de gemeente Barneveld te maken heeft met eenzelfde problematiek, als in Altena. ‘Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders mede namens alle gemeenteraadsfracties een open brief gestuurd aan premier Mark Rutte. In deze brief roepen zij premier Rutte op om op korte termijn de middenstanders weer de ruimte te bieden om hun winkels te openen, eventueel via een afsprakensysteem’, schrijft Roovers.

De fracties willen van het college weten of men zich herkent in de problematiek van ondernemers in Altena. Ook zien zij graag dat het college een ‘open brief’ met eenzelfde strekking als de brief van de gemeente Barneveld opstelt en deze, medeondertekend door de gemeentefracties, stuurt aan premier Rutte.