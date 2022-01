Sportraad richt Altena Sport Awards op: ‘Goede voorbeelden werken inspirerend’

ALTENA • Sportraad Altena heeft de Altena Sport Awards in het leven geroepen. Dit zijn prijzen voor bijzondere prestaties op het gebied van sport in de gemeente Altena en worden vanaf heden jaarlijks toegekend op basis van een aantal vaste criteria.

“Het doel van de awards is om goede voorbeelden op het gebied van sport en bewegen op een platform te zetten, omdat goede voorbeelden inspirerend werken voor anderen”, vertelt Jan Bel, voorzitter van Sportraad Altena. “De gemeente wil heel graag dat er in Altena een hoge mate van activiteit is op het gebied van sport en bewegen, omdat dat belangrijk is voor de vitaliteit en sociaal maatschappelijke gezondheid van inwoners.” Het idee voor de Sport Awards komt overgewaaid uit Ede, vertelt Ciska Effing Boelens, lid van de werkgroep achter het initiatief. “Ik kom oorspronkelijk uit de gemeente Ede en wist dat zij daar vroeger een sportgala organiseerden. Op hun website zag ik echter, dat zij tegenwoordig met awards werken. Toen heb ik contact opgenomen met Sportservice Ede en het idee dat zij achter de Sport Awards hebben, sprak ons erg aan.” Het voorstel dat Ciska daarna voor Altena schreef werd enthousiast ontvangen door de sportraad, waardoor de plannen nu tot leven zijn gekomen.

Het afgelopen jaar waren er een aantal sporters uit Altena actief op de Olympische Spelen in Tokyo. Om het Olympisch jaar te kunnen betrekken bij de eerste uitreiking, werd er door de werkgroep enige haast gezet achter het uitwerken van de plannen voor de prestigieuze prijs. “Als we daar een jaar mee zouden wachten, is het een beetje mosterd na de maaltijd”, zegt Ciska. “We hebben alles op alles gezet om het Olympisch jaar af te dekken en dat is gelukt.”

Categorieën

Alle inwoners van Altena mogen per heden een sporter of sportploeg voordragen voor een award. Ook kunnen er vrijwilligers worden opgegeven, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan een sportinitiatief in Altena. Er zijn vier verschillende categorieën waarin de voorgedragen personen kunnen worden onderverdeeld. Zo is er een award voor een individuele sporter of een sporter die deel uit maakt van een team van minimaal 17 jaar, een individuele sporter of jeugdteam tot maximaal 18 jaar, een sportploeg, en een vrijwilliger van een sportorganisatie, club, vereniging of evenement.

Criteria

In de plannen voor de awards heeft de werkgroep criteria opgenomen waaraan sporters en vrijwilligers moeten voldoen, voordat zij genomineerd kunnen worden. Zo dienen genomineerden in de gemeente Altena woonachtig of gevestigd te zijn. Ook kunnen individuele sporters slechts eenmaal in zijn of haar carrière een Altena Sport Award ontvangen. Uitzondering op de regel is wanneer iemand de prestigieuze prijs tijdens zijn jeugd heeft ontvangen. Dan kan de sporter wanneer hij of zij volwassen is nog een keer een award winnen. Daarnaast moet de jury bestaande uit wethouder Shah Sheikkariem (voorzitter), Jur Froma, Kevin Joosten en Kim van Olst, unaniem de voordracht van een kandidaat of ploeg steunen.

Per categorie zijn er nog enkele aanvullende criteria opgesteld. Deze zijn te vinden op het voordrachtformulier. Verenigingen delen deze uit, maar kan ook worden aangevraagd via ciska@sportraadaltena.nl. De gevarieerde jury bepaalt uiteindelijk de winnaars van de awards, Sportraad Altena bemoeit zich daar niet mee. Als er geen geschikte kandidaten zijn, wordt de prijs dat jaar niet uitgereikt. Zo wordt de waarde van de award geborgd. Tijdens een Olympisch jaar bestaat de mogelijkheid dat een award aan meerdere sporters wordt uitgereikt.

Prijs

“De winnaars van de awards zullen iets uitgereikt krijgen dat in de buurt komt van een kunstvoorwerp”, vertelt Jan. “Vergelijkbaar met de Schaal van Altena, die jaarlijks wordt uitgereikt.” Hiermee wordt voornamelijk een blijk van erkenning getoond. Er is geen geldprijs verbonden aan de award. Tot uiterlijk 28 februari 2022 kunnen kandidaten worden voorgedragen, waarna de awards volgens de planning eind maart/begin april worden uitgereikt.