Gemeente Altena komt ondernemers te hulp door nadelige gevolgen coronamaatregelen

ALTENA • Gemeente Altena wil ondernemers en ondernemingen, die kampen met de nadelige gevolgen door de coronamaatregelen in 2022 waar mogelijk bijstaan. Om hen te ondersteunen biedt de gemeente met drie regelingen hulp in deze ongewisse tijden.

‘De gemeente onderkent de blijvende nadelige gevolgen voor ondernemers, ondernemingen en organisaties door de coronacrisis’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ‘Aanhoudende of terugkerende coronamaatregelen blijven nodig. De verwachting is dat dit ook in 2022 het geval zal zijn. De coronamaatregelen zullen - in meer of mindere mate - incidentele kosten voor ondernemers, bedrijven en organisaties met zich meebrengen. Deze kosten kunnen te maken hebben met het opnieuw opstarten, aanpassen of gedwongen tijdelijk stilleggen van de activiteiten.’

Verruiming stimuleringsfonds

Altena verruimt de tijdelijke subsidieregeling ‘Stimuleringsfonds Altena corona’. De regeling past hierdoor beter bij de voortdurende en terugkerende coronamaatregelen. Meer bedrijven kunnen zo van de regeling gebruik maken. Ondernemers, bedrijven en organisaties die geraakt zijn door corona, kunnen een subsidie aanvragen voor bepaalde activiteiten, die nodig zijn in verband met de landelijke coronamaatregelen, ook als deze langer aanhouden of vaker terugkeren.

Voor incidentele kosten die zijn gemaakt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, kunnen ondernemers een aanvraag bij de gemeente doen. Hiervan zal vijftig procent vergoed worden, tot een maximum van 1.500 euro per aanvrager. Het totale subsidiebedrag is 90.000 euro. Informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier, staan op de website van de gemeente.

Verruiming bijzondere Bijstandsregeling

Zelfstandige ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze verruiming is verlengd tot en met maart 2022.

Hulp bij heroriëntatie ondernemer

Kleine ondernemers en ZZP-ers die door de coronacrisis in de knel zijn geraakt kunnen ook bij de gemeente aankloppen voor hulp, als zij een andere koers in willen slaan. Deze heroriëntatie houdt in dat de ondernemer kijkt, hoe hij straks weer een bedrijf kan runnen dat voldoende inkomsten oplevert. En als dit met zijn huidige activiteiten niet realistisch is, wat voor werk hij dan kan doen.