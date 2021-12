Activiteitencentrum Rietveld viert 25e jubileum

SLEEUWIJK • Op 1 december bestond activiteitencentrum Rietveld in Sleeuwijk 25 jaar. Dit was reden voor een feestje.

“Door de coronamaatregelen hebben we het heel bescheiden gevierd”, vertelt Manager Zorg Lieveke Jespers over de feestelijkheden, die in verband met de sluiting van Rietveld op woensdag, een dag later plaatsvonden. “We wilden eigenlijk ook tegelijk met het 25-jarig bestaan aandacht besteden aan het vernieuwde gebouw, maar dat moeten we om dezelfde reden nog even uitstellen. Het openstellen van het gebouw gaat nog gebeuren, zodra we weer van alles mogen.”

Mede door alle coronaperikelen, is zoveel mogelijk geprobeerd om het feestje op de eigen groepen te vieren. Na een toost op de jubilarissen, ging iedereen naar de eigen groep om daar een gebakje te eten. Ook op de buitenlocaties de Tuinderij, Vlechtwerk en Montapacking werd gefeest. “Iedereen kon daar doen wat hij of zij leuk vond. ‘s Middags hadden we een frietkraam geregeld en was er een bingospel met leuke prijsjes”, blikt Jespers terug op het feestje. Als klap op de vuurpijl ontvingen alle cliënten aan het eind van de dag een oorkonde en een herbruikbaar waterflesje, met daarop een verwijzing naar het jubileum. “Veel cliënten werken of wonen al 25 jaar bij ons. Ook voor hen was dit dus een heel bijzondere dag.”