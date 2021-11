Politie waarschuwt voor toenemend aantal woning- en auto-inbraken

REGIO • Het politieteam Dongemond, waar ook de wijkagenten van Altena onder vallen, ziet een stijging van het aantal woning- en auto-inbraken. De politie waarschuwt daarom de burgers en vraagt om extra alertheid.

“Momenteel is het buiten langer donker. Dat vinden criminelen fijn. Dan zijn ze minder zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang gaan”, stelt de politie in een post op Instagram. “Wij vragen dan ook om extra alertheid in de wijk. Ziet u verdachte personen of vertrouwt u iets niet meld dit bij de politie, een signalement, kenteken, loop of rijrichting is hierbij belangrijk”, aldus de agenten.

Daarnaast adviseert de politie om de sloten van de woning te controleren, alvorens het huis verlaten wordt.