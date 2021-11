De Jager in Giessen krijgt nieuwe beheerder

GIESSEN • Janine Kant stopt aan het einde van dit jaar als beheerder van De Jager in Giessen. De functie is om verschillende redenen niet meer te combineren met haar gezinsleven.

“Ik ga de komende tijd op zoek naar een baan die daar beter bij aansluit”, laat Kant weten. Per 1 januari 2022 draagt Kant het stokje over aan Anne van Breugel. Zij is al heel wat jaren vrijwilligster bij de HartenBrigade en is zodoende al goed bekend met het pand.