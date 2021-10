VVD: ‘Ondernemers wapenen tegen criminelen’

ALTENA • Als het aan de VVD ligt gaat de gemeente ondernemers in Altena beter ondersteunen in de strijd tegen illegale handel en ondermijning.

De partij dringt in schriftelijke vragen aan het college aan op investeringen om ondernemers te wapenen tegen criminelen en ondermijnende activiteiten.

Gorinchem

VVD-fractievoorzitter Pim Bouman wijst als voorbeeld naar buurgemeente Gorinchem.

“In een speciale thema-avond zijn ondernemersverenigingen daar getraind in het herkennen van illegale handel en ondermijning. Deze kennis kunnen zij vervolgens weer delen met haar leden. Dit vinden wij een aansprekend voorbeeld en wij zien graag vergelijkbare acties in Altena ontstaan”, stelt Bouman.

Ondermijning vormt een ‘steeds groter probleem,’ constateren de liberalen. “Criminelen gebruiken bedrijven, instellingen of zelfs de overheid voor hun eigen gewin. Dit onderwerp staat in Altena gelukkig goed op de kaart, met een actieplan ondermijning en een speciaal interventieteam.”

Maar het kan dus beter, aldus de VVD.

Van groot belang

“Ondernemers zijn van groot belang in de bestrijding van ondermijning. Zij worden vaak benaderd door criminelen, die uit zijn op dekmantels voor illegale handel, witwaspraktijken en andere ongure bezigheden. Het is belangrijk dat wij onze ondernemers zo goed mogelijk wapenen tegen deze criminelen. In het actieplan staat dan ook niet voor niets dat het belangrijk is om te investeren in de bewustwording van onze ondernemers. Concrete acties hiervoor worden echter niet genoemd.”

De partij vraagt het college ook of het bereid is geld vrij te maken om ondernemers te helpen.