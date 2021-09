Henk van Noorloos zit een marathon in het onderwijs

ANDEL • Ruim 42 jaar lesgeven, hardlopen en allerlei gekke acties bedenken. Dat deed en doet Henk van Noorloos (65).

Hij schreef er een boek over met als titel ‘Een marathon klungelen voor de klas’.

Eigenlijk is Erik van Wijlen uit Genderen, die tegenwoordig in Ede woont, bepalend geweest dat Henk van Noorloos voor de klas staat.

Zootje

“Ik had mijn eerste les gegeven op De Sleutel in Wijk en Aalburg en het was een zootje, joh. De leerlingen luisterden nergens naar. Ik zat in mijn kamer echt in zak en as. Hoe moest ik die mannen toch in het gareel zien te houden? Ik zag het niet meer zitten dat docentschap. Maar opeens klopte er iemand zachtjes op de deur en die vroeg heel beleefd of hij gereedschap mocht lenen. Dat was voor mij de ommekeer. Er waren toch nog leergierige en rustige leerlingen, dacht ik gelijk. Het begon weer in me te branden en door Erik ben ik doorgegaan en zit ik nu al meer dan 42 jaar in het vak.”

Ieder mens is uniek, weet ook Henk van Noorloos, docent Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) aan het Willem van oranje College in Wijk en Aalburg. Maar de Andelnaar is toch wel extra uniek. Hij moet erom glimlachen als hij met die uitspraak wordt geconfronteerd.

Naast zijn docentschap - dat destijds startte op De Sleutel naast de voormalige VGLO-school in Wijk, een vervolg kreeg op De Maasstreek en sinds decennia op ‘het Willem’ - is hij vooral ook bekend geworden door de organisatie van spraakmakende acties. Eerste roem op dat vlak vergaarde hij in 1998, toen hij als ‘running painter’ fungeerde en daarmee zelfs Het Jeugdjournaal haalde.

Tientallen acties verder

Inmiddels zijn al tientallen acties de revue gepasseerd. Teveel om op te noemen. Meestal werd en wordt er een goed doel aan vastgekoppeld. En anders had en heeft het wel een educatief karakter. Acties waarbij altijd leerlingen zijn betrokken. Eén van de laatste was bijvoorbeeld het 300 kilometer roeien van het Duitse Altena naar ons eigen Altena.

Voor Henk van Noorloos is het moeilijk om de mooiste actie te benoemen. Na enig aandringen bestempelt hij het maken van een logo op het Noordzeestrand nabij Breskens als eentje die er misschien uitspringt.

“Het logo van Martens en Van Oord, het bedrijf dat daar zelf met behulp van hun graafmachines graag aan meehielp, scoorde veel publiciteit. Zelfs de Vlaamse televisie kwam kijken.”

Als in het hoofd van Henk van Noorloos een bepaalde actie opborrelt, dropt hij dat meestal tijdens de koffiepauze eerst in de docentenkamer. “Dan weet ik al snel of het aanslaat of niet”, vervolgt hij met een glimlach.

Met beide benen op de grond

“Dan weet ik of ik ermee door kan gaan, maar dat wil niet zeggen dat de actie wordt zoals ik eerst in gedachten had. Een idee kan wel drie keer veranderen. Daarbij houdt Aria, mijn echtgenote, me wel dikwijls met beide benen op de grond.”

Doceren en spraakmakende acties is niet het enige waar Henk van Noorloos zich mee bezig houdt. Schilderijen maken en hardlopen zijn nog twee andere activiteiten. Tegenwoordig maakt hij geweldige stukken aan de muur met behulp van de computer.

In de gang van het Andelse appartement hangt een aantal prachtige creaties van zijn hand. “Die zijn later, als ik er niet meer ben, veel waard”, zegt hij schaterend. Hardlopen doet hij ook nog steeds. Pas nog duikelde hij in Uitwijk in al zijn enthousiasme over de motorkap van auto heen. “Gelukkig had ik niks.”

Het leven van 42 jaar lesgeven, allerlei acties op touw zetten, schilderen en hardlopen. In zijn nieuwe boek daarover passeert het allemaal de revue. Lida Spuijbroek heeft het voorwoord geschreven.

“In zijn eigen stijl vertelt Henk van Noorloos over zijn marathonlange ervaring in het onderwijs op een vmbo-school. Al 42 jaar lang combineert hij vol passie het lesgeven met het bedenken en organiseren van een grote verscheidenheid aan acties voor goede doelen”, zet de directeur personeel van het Willem van Oranje College haar collega neer zoals hij exact is.

Nog steeds leuk

In het boek zegt Van Noorloos dat hij het nog steeds leuk vindt om voor de klas te staan.

“Er zijn momenten, als het lekker loopt, dat ik denk: ‘Wat een baan! Dat ik hier ook nog voor betaald krijg!’ Dan vanuit het niets ontploft er een bom en voel je je nog geen vijf minuten later de politieman die in z’n eentje een jonge groep relschoppers in bedwang moet zien te houden. Lukt het weer een geschikt konijn uit de docentenhoed te toveren? Hopend op de juiste keuze voelt het nog steeds, zelfs na 42 jaar, als een potje klungelen voor de klas.”

Onder de hersenpan van Van Noorloos ontspringen ook altijd bijzondere toevalligheden. “42 jaar en nog een beetje is precies de lengte van een marathon (42,195 kilometer, red.). Daarom heb ik het boek ook de naam ‘Een marathon lang klungelen voor de klas’ gegeven. Het boek wordt op 11-10-21 gepresenteerd. Opgeteld is dat ook 42.”

Boekpresentatie

Het boek wordt op maandag 11 oktober gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan, het kan bijna niet anders, Erik van Wijlen. Natuurlijk - het zou Henk van Noorloos niet zijn - zit er nog een actie aan verbonden.

Net als in 1998 gaat Henk van Noorloos weer als running painter rennen (zie kader). Op de vraag of we met deze komende actie ‘eindelijk verlost zijn’ van die bijzondere hersenspinsels van Henk, volgt er weer een lachje. “Ik denk iedere keer dat het de laatste actie is. Ik moet nog twee jaar werken…” Maar even later blijkt dat een volgende actie ook al weer in de steigers staat. “We gaan binnenkort herdenkingstegels overhandigen bij alle forten in Altena, want Unesco in Altena is toch iets bijzonders. Jullie horen het nog wel.”

Het boek ‘Een marathon klungelen voor de klas’ is te bestellen bij www.boekenbestellen.nl en www.willemwinkel.nl (bij laatste alleen afhalen).

Om de boekpresentatie op maandag 10 oktober in de docentenkamer van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg in stijl te doen gaat Henk van Noorloos net als destijds in 1998 nog een keer als running painter aan het werk, samen met collega’s 42,195 kilometer rennen. Leerlingen houden tegelijkertijd een estafette-sponsorloop voor Stichting Edukans op het terrein van Achilles Veen.