Open dag bij Op ‘t Hof in Veen

VEEN • Technische groothandel Op ‘t Hof viert vrijdag 1 oktober de vijfde verjaardag van de vestiging in Veen.

Dat gebeurt met een open dag tussen 14:00 uur en 20:00 uur. Diverse leveranciers laten de nieuwste producten zien en Op ‘t Hof heeft deze dag scherpe acties.

Daarnaast kunnen bezoekers rekenen op een gratis hapje en drankje, er is een frietwagen aanwezig, en een goodiebag voor thuis. Voor de kinderen is er een suikerspin te halen en staat er een springkussen op het terrein aan de Bagijnhof 49.

“Oftewel, het wordt een leuke dag voor het hele gezin”, zegt eigenaar Jan op ‘t Hof.

Dankbaar

Hij is blij met zijn eerste lustrum in Veen. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik ook hier van klanten heb gekregen. We hebben recent onze showroom verbouwd, dus we gaan vol goede moed op naar de volgende jaren.”

Op ‘t Hof heeft ook vestigingen in Nederhemert, Urk en Wolvega en biedt alle materialen op het gebied van automotive, bouw en industrie.

www.opthofbv.nl