Veilige hekjes bij afscheid groep 8 Groenewegenschool Werkendam

WERKENDAM • Een onvergetelijke laatste schooldag voor Werkendamse leerlingen. Mét een stukje bewustwording.

De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam pakt ieder jaar groots uit bij het afscheid van groep 8 en dat is dit jaar niet anders. De feestelijke afsluiting van de basisschoolperiode vindt dit jaar plaats binnen het thema ‘Verkeer’.

Dat onderwerp is uiteindelijk door de leerlingen zelf gekozen, al is het aan de zogenoemde ‘regelouders’ om het afscheidsfeest in goede banen te leiden, vertelt Rosalie de Boef lachend.

Regelouders

Zij is een van de drie regelouders en heeft samen met Ineke van den Heuvel en Lenie Nieuwkoop de ideeën van de drie groepen 8 met in totaal 72 leerlingen uitgewerkt. “Veel van waar de kinderen mee op de proppen kwamen sluit aan bij verkeer. Ze hebben dit echt zelf bedacht.”

Voor de regelouders was het thema aanleiding om ook wat te doen aan de verkeersveiligheid rondom de Werkendamse basisschool. Sinds een aantal jaar ligt er aan de Sportlaan voor de school een zebrapad, maar in de praktijk blijkt dat veel leerlingen na schooltijd met de fiets langs school fietsen en zo het zebrapad op vliegen.

Dat zorgt voor onveilige situaties, beschrijft Rosalie, zeker als zo’n 500 leerlingen tegelijkertijd het gebouw verlaten. “Ongelukken zijn er gelukkig nog niet gebeurd”, vertelt ze. “Maar we hebben al wel veel net niet-scenario’s gezien.”

Gemeente

Reden om met de gemeente Altena om tafel te gaan en te praten over hekjes bij het zebrapad, zodat de kinderen in ieder geval niet zomaar de weg op kunnen schieten. In eerste instantie werd daar op het gemeentehuis niet zo enthousiast op gereageerd, totdat een verkeersdeskundige zelf een kijkje kwam nemen bij de Groenewegenschool.

Zij zag in dat het inderdaad om een onveilige situatie gaat en afgelopen maandag zijn tot grote tevredenheid van de ouders hekjes bij het zebrapad geplaatst.

Maatschappelijk tintje

Het afscheid van groep 8 krijgt zo een maatschappelijk tintje. “Het leek ons mooi om de kinderen, naast een leuk afscheidsfeest, in het kader van burgerschap in het verkeer wat meer mee te geven dan een leuke dag. Zo’n feestje is na een dag weer voorbij, deze hekjes blijven staan. Een zichtbare herinnering en een stukje bewustwording, dat de leerlingen hopelijk met zich meenemen.”

De Werkendamse leerlingen trokken dinsdagmorgen in een vrolijke stoet naar de Groenewegenschool. Met oldtimers, bakfietsen en rollators en met de kinderen verkleed als politieagent of brandweerman. Medewerking van de echte hulpdiensten maakte het feestje compleet. Zo werd een van de meesters door agenten in de boeien geslagen en rukte de vrijwillige brandweer uit voor een brand op school. Uiteraard was het allemaal spel.

“Zo’n verkeersles is natuurlijk mooi, maar de hoofdmoot van de dag blijft toch wel om groep 8 een onvergetelijk afscheid te bezorgen”, zegt Rosalie.