Het Kontakt houdt ook in 2021 weer een zomerfotowedstrijd

REGIO • Vanwege groot succes geprolongeerd: de zomerfotowedstrijd van Het Kontakt.

Ook in 2021 houdt Kontakt Mediapartners, de uitgever van Het Kontakt, weer een zomerfotowedstrijd. Wij dagen onze lezers en websitebezoekers uit: leg je vakantieherinneringen vast en stuur jouw mooiste, kleurrijkste of meest bijzondere vakantiefoto in en maak kans op prachtige prijzen.

Upload je foto via www.kmp.nl/zomerfotowedstrijd of mail naar: zomerfotowedstrijd@kmp.nl. Vermeld bij de inzending je naam, telefoonnummer, woonplaats en locatie waar de foto genomen is.



De fotowedstrijd loopt van 12 juli tot 13 september 2021. Een professionele jury vanuit KMP beoordeelt de binnengekomen foto’s, die in de zomer van 2021 moeten zijn gemaakt. De winnaars worden in week 39 bekendgemaakt.

In totaal zijn tien prijzen beschikbaar. De hoofdprijs is een smart-tv ter waarde van 599 euro, beschikbaar gesteld door Wakkermans Beeld & Geluid in Beesd.