Bo Kuiper (20) uit Wijk en Aalburg tekent platencontract en brengt eerste single uit

WIJK EN AALBURG • De 20-jarige Bo Kuiper uit Wijk en Aalburg heeft een platencontract getekend bij Knock Knock Music en heeft deze week ook haar eerste single ‘Mijn Pijn’ uitgebracht.

Bo kwam onlangs in gesprek met een zanger, die een lied had opgenomen bij ANRO Productions in Apeldoorn. Dat die ontmoeting uiteindelijk de start zou zijn van haar muzikale toekomst had ze op dat moment nog niet gedacht.

Alles ging na het gesprek met producer Roy Otters in een stroomversnelling.

Zingen en dansen

Zingen en dansen is iets waar het leven van Bo om draait, vertelt ze. “Het is een grote hobby geworden, die nu ineens serieus wordt aangepakt. Dat past ook precies in het straatje van de opleiding, die ik volg bij de Cosmo Academy in Den Bosch.”

Ze heeft al enige ervaring in de entertainment, vanwege haar werk op recreatieparken. “Vooral het deelnemen aan muzikale shows en musicals is iets waar ik van geniet.”

Op haar Facebookpagina plaatste Bo regelmatig filmpjes, waarin ze hoofdzakelijk Engelstalige liedjes zong.

Nederlands nummer

“Nadat ik voor de afwisseling een Nederlandstalig nummer had gedeeld met m’n volgers, stroomden de positieve reacties binnen. Dat bracht mij op het idee om daarmee door te gaan”, vertelt ze.

Bo trok de stoute schoenen aan en nam ook contact op met Roy Otters om te praten over de mogelijkheden.

Eerste single

“Dat gesprek heeft uiteindelijk goed uitgepakt en resulteerde in het opnemen van m’n eerste eigen single die deze week is gelanceerd. Ik vertelde Roy waar ik graag over wilde zingen en daarmee is hij aan de slag gegaan. Het nummer heeft een persoonlijk tintje, waar ik mijn gevoel in kan leggen. Ik heb de smaak nu te pakken en wil het zeker niet bij deze ene productie laten”, glundert ze.