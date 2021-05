Zorgwinkel Veen breidt service uit

VEEN • De zorgwinkel in Veen, gevestigd in de Electro World, is vanaf volgende week ook een huur- en uitleenpunt.

Eigenaar Dennis van Roosmalen breidt zo samen met thuiszorgwinkel Vegro de service uit. Sinds eind 2019 kunnen klanten aan de Bagijnhof in Veen al terecht voor de aanschaf van (zorg)hulpmiddelen.

“Maar nu hebben we het plaatje dus écht compleet”, legt Van Roosmalen enthousiast uit.

Voor rollators en scootmobielen kwamen mensen al wel naar zijn winkel, maar hij zag dat de animo om kleinere zorgproducten, die mensen vaak ook nog eens een kortere periode gebruiken, te kopen niet erg groot was. “Daarbij moet je denken aan accessoires zoals krukken, braces, badkamerhulpmiddelen, steunkousen en mobiele telefoons voor senioren en hulpmiddelen voor de kraamtijd”, zegt hij.

Schoon

Vanaf maandag 10 mei kunnen deze producten bij de zorgwinkel in Veen dus ook geleend worden. Mensen krijgen ze vanzelfsprekend schoon geleverd. Na gebruik worden de uitgeleende producten namelijk eerst ingenomen door een gespecialiseerd bedrijf.

Van Roosmalen opende in december 2019 zijn zorgwinkel in Veen. Hier kan iedereen terecht die op zoek is naar (zorg)hulpmiddelen. Voor de zorgwinkel heeft Van Roosmalen de samenwerking gezocht met Vegro. Deze organisatie is al 30 jaar lang hét expertisecentrum over zorghulpmiddelen en heeft 65 thuiszorgwinkels door het hele land.

Winkelbezoekers vinden de afdeling meteen links naast de ingang van de Electro World.

Parcours

Als extra service heeft de zorgwinkel in Veen een indoor parcours, waarop mensen de scootmobielen, rollators en rolstoelen kunnen testen. Het parcours gaat door de showroom van Reddy Keukens. Mensen rijden daar over zeil, hoogpolig tapijt en een houten vloer, maar komen ook drempels tegen op hun weg.

Van Roosmalen ziet de uitbreiding van zijn dienstverlening als een mooie aanvulling voor zijn winkel, waar naast de zorgwinkel en Electro World ook Reddy Keukens is gevestigd.

“Zo kunnen we inwoners van Altena en de Bommelerwaard goed blijven bedienen. Mensen kopen graag bij ondernemers in hun eigen buurt. Dat hebben we hier tijdens de lockdown ook heel erg gezien.”

www.electroworldveen.nl