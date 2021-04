Festiviteiten rondom ‘75+1 jaar bevrijding van Werkendam’ gaan niet door

WERKENDAM • Het comité 75 jaar Bevrijding Werkendam heeft vanwege de coronamaatregelen besloten de festiviteiten ook dit jaar niet door te laten gaan.

“De beste periode voor herdenken en vieren is nu in april en mei, maar dat was gezien de coronasituatie en de maatregelen niet haalbaar.”

Het besluit volgt na veel online vergaderen, laat het comité weten.

Met pijn in het hart

“Daarbij werden allerlei mogelijkheden voor mooie herdenkingen en feestelijke activiteiten onderzocht, maar uiteindelijk heeft het comité 75 jaar Bevrijding Werkendam met pijn in het hart moeten besluiten dat de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding van Werkendam, inmiddels omgedoopt tot 75+1 jaar bevrijding van Werkendam, dit jaar geen doorgang zullen vinden.”

De activiteiten verplaatsen naar september blijkt geen optie. “Daarvan is het comité van mening dat het nog te onzeker is om een (afgeslankt) programma met de bijbehorende kosten te gaan samenstellen.”

Van uitstel komt echter geen afstel en de pijlen worden vanaf nu dan ook gericht op het volgende lustrum: de 80-jarige herdenking en viering in 2025. “Inmiddels zijn we al zover gevorderd in de tijd, dat we over anderhalf jaar alweer plannen kunnen gaan smeden”, stelt het comité enthousiast.

Prachtig bevrijdingsfeest

“We hopen van harte dat we er in 2025 met jullie allemaal een prachtig bevrijdingsfeest van te kunnen maken”, staat in een schrijven naar deelnemers aan de optocht, organisatoren van een activiteit en aan iedereen die ‘hopelijk’ met het 80-jarige jubileum gaat meedoen.

“Zet jullie plannen alsjeblieft nog wat langer ‘on hold’. De energie die jullie er al ingestoken hebben is zeker niet tevergeefs.”